Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a şok sözler: Ders almalı
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, Alanyaspor engelini geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda attığı 2 golle aşarak; maç fazlasıyla Fenerbahçe ile olan farkı 7 puana çıkardı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili değerlendirmelerde bulunurken; Levent Tüzemen Okan Buruk için 'Bu galibiyetten ders almalı' yorumunda bulundu.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Gain Park Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısını iyi geçirmeyen sarı-kırmızılı takım, 23. dakikada Tonny Vilhena'nın attığı golle devre arasına 1-0 geride girdi.
Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 51. dakikada Fidan Aliti'nin kendi kalesine attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı. İkinci yarıda performansını artıran Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Victor Osimhen, 62. dakikada fileleri havalandırarak 2-1 üstünlük kurdu. Kalan dakikalarda iki takım da tabelayı değiştiremeyince Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 21. galibiyetini aldı. Beş de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 68'e çıkardı. Namağlup ünvanını sürdüren "Cimbom" en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye yükseltti.
Spor yazarları maçın ardından karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...
LEVENT TÜZEMEN - ÖNCE YANLIŞ SONRA DOĞRU
Galatasaray, Alanya'da resmen uçurumun kenarından döndü. Üç günlük Antalya tatilinde Okan Buruk, öyle bir kadro planlamış ki, ilk yarıda Galatasaray sahada yoktu. Sara'dan sağ açık yaratmak Galatasaray'ın oyun düzenini bozdu. Lemina kaptırdığı toplarla ve yaptığı pas hatalarıyla oyundan çok erken çıkmalıydı. Galatasaray'ın kültüründe kanat oyuncuları olmadan oynamak yoktur. Buruk'un Nasrettin Hoca'nın göle maya çalma örneği gibi sahaya kadro sürmesi ve kanatsız oyun Galatasaray'ı etkisiz hale getirdi. Alanya'nın tek atağında yenilen gol, ceza alanı içerisinde Lemina'nın rakibine önlem almamasının ürünüydü. Okan Buruk, Lemina'yı çıkartıp Yunus'u alarak ve göbekte Sara-Torreira ikilisine dönerek Galatasaray'ın oyun hafızasına dönmesini sağladı. Yunus ve Barış'ın kanatlardan yaptığı bindirmeler Alanya savunmasının dengesini ve huzurunu bozdu.
Barış'ın yarattığı iki pozisyonda Galatasaray iki gol buldu. Özellikle Osimhen'in attığı kafa golü sonrası armayı öpmesi taraftarları çılgına çevirdi. İlk yarıda rakip kaleye gitmekte zorlanan Galatasaray, ikinci yarı Alanya ceza alanına daha fazla girdi. Galatasaray eğer Alanya'da takılsaydı şampiyonluk yarışında kesin çıkmaza girerdi. Geriden gelip maçı çevirmek ve üç puanı kazanmak hem Galatasaray'ın avantajını elinde tutmasını sağladı hem de Fenerbahçe'nin bay olduğu hafta 7 puanlık farkı yakalayarak rakibin kucağına psikolojik baskıyı bıraktı. Okan Buruk, bu galibiyetten ders almalı, kadro seçimlerinde isimlere göre hareket etmemeli, Galatasaray'ın oyun hafızasına göre davranmalı. NOT: TFF'nin torpillisi hakem Yasin Kol hakkında maç yönetemez raporu var. Buna rağmen maç vererek TFF resmen Galatasaray'a savaş açtığını gösterdi.
MUSTAFA ÇULCU - YASİN KOL BAŞARILIYDI
Her iki takımda oyuna çok temkinli başladı. Sabırla rakibin üstüne gelmesini bekleyip, kontratakla gol bulmak istediler. Alanyaspor, Cordova, Sporar hatta Yusuf ile kontratak kovaladı. Çabuk kullanılan serbest vuruşla Galatasaray'ı gafil avladılar ve ilk şutta golü buldular. Golden sonra Sara, Morata'nın yerine on numara pozisyonuna geçti. Vilhena etkiliydi. Galatasaray, beşli ve kalabalık Alanya savunması merkezden açmakta zorlandı. Morata'yı oyunda bırakıp Lemina'yı çıkarıp hücumda bir fazla olma hamlesi riskti ama galibiyeti getirdi. Son çeyrekte Morata'yı oyundan çıkarıp, Kaan'ı oyuna alarak skoru tutmaya gitmek, zorlu deplasmandan üç puanı getirdi. Yasin Kol şu ana kadar iki ligde sahada en çok maç yöneten hakem. İlginç olan ise ülkemizde kullanılmaya başladığından bu yana hiç VAR görevi yok. Sadece TFF 1.Lig de birkaç maçta AVAR görevi yapmış. En son 15 Aralık 2024'ten bu yana bırakın görev yapmayı, VAR odasının yanından bile geçmemiş...
İlk yarı uzatma dakikalarında Morata arkadan yüklenince Aliti'nin sağ kolu oyuncunun kontrolü dışında itildiği için topla temas ediyor. Penaltı olmaz. Hakemin hücum faul vermesi doğru karar olurdu ama oyunu devam ettirdi. Devre arası hakeme sözlü itirazlarına başlayan yedek kaleci Günay, körükte devam edince ihraç oldu. Cordova'ya kontrolsüz hareketleri dolayısıyla Barış'a ve Eren'e gösterdiği sarı kartlar doğruydu. Galatasaraylı oyuncular, farklı bir hakem duruşu ile karşılaşınca sözlü itirazlar çoğaldı Muslera itirazdan, Sallai geciktirmeden, Ahmet de kontrolsüz girişinden sarı gördüler. Diğer gösterdiği sarılar doğruydu. Hakemin çabukluğu ve dinamizmi düşük, çevre kontrolü az olduğu için pozisyon içinde kaldı, kendisine top çarptı, Galatasaray'ın çok önemli kontra çıkışını engelledi. Yunus'un pozisyonunda penaltı beklentisi yersiz. Devam kararı doğru. Basit temaslara aldanmadı oynattı. Sakin yapısıyla az koştu, çok dik durdu. Başarılı maç yönetti.
REHA KAPSAL - BARIŞ, ALANYA KALESİNDE ALTIN BULDU!
Galatasaray son derece kötü bir ilk yarı oynadı Alanya'da. 'Galatasaray nasıl oldu da bu kadar formsuz futbolcular topluluğuna dönüştü inanılır gibi değil' dedim içinden! Takım bütünlüğü yok. Hırs yok. Saha içi yardımlaşma yok. Son derece yavaş top çeviren Galatasaray, yine pozisyon bulmakta zorlandı. Frankowski, Yusuf'un karşısında adeta koridor oldu. Alanyaspor'un Vilhena ile attığı golde Yusuf, o kadar rahat bir çalım attı ki Frankowski'ye...
Bunun üzerine bir de Muslera'nın goldeki hatası eklenince; zaten çok kötü oynayan Galatasaray, geriye düştükten sonra telaşa kapıldı ve bildiği bütün doğruları unutan amatör bir takıma dönüştü. Telaş, panik ve çaresizlik... Oyuncuların gözlerinden okunan buydu. Okan Buruk'un hücum oyuncularının bu kadar yerini değiştirmesi aslında bir çaresizlik göstergesiydi. Oysa maça Yunus ve Mertens ile başlasa, hücumdaki bütün oyuncuların verimi artardı. Galatasaray, golden sonra topun arkasına geçip, adeta etten duvar ören Alanyaspor duvarını aşamadı ilk yarıda. İlk 45'te Galatasaray adına sahada savaşan tek futbolcu Sanchez'di. Galatasaray ilk yarıda yüzde 71 topla oynayan taraftı ama ilk bölümü yenik kapattı. O zaman bu istatistiklerin hepsini çöpe atmış oluyorsunuz! Okan hoca, 2. yarıya Yunus'u alarak başladı. Lemina'yı kenara aldı.
İkinci yarıya ön alan baskısı ile başlayan Galatasaray, Aliti'nin kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Galatasaray bu golden sonra kendine geldi ve Galatasaray gibi oynamaya başladı. Ayaklarında sanki pranga varmış gibi verimsiz oynayan Barış Alper, tekrar tahrip gücü yüksek futbolunu oynamaya başladı. Barış'ın jeneriklik ortası ve Osimhen'in net kafa vuruşu ile Aslan, Alanya'da kükredi! Barış Alper'in ikinci yarıdaki müthiş futbolu galibiyeti getirdi.
Alanyaspor kalecisi Ertuğrul olağanüstü kurtarışları ile farkı önledi. Hakem Yasin Kol, kötü bir maç yönetti. Gereksiz sarı kartlar çıkardı. Galatasaray bu galibiyetle anlamsız bir şekilde sokulduğu komadan çıktı. Okan hocanın Mertens'i hiç düşünmemesi beni şaşırttı. Oysa artık final maçlarına girilirken Mertens'e çok ihtiyacı var bu takımın! Mertens'i yok saymak hiç doğru değil! Aslan, Alanya'da altın buldu! Hem Okan hoca hem de Galatasaraylı futbolcular rahat bir nefes aldı. İlk yarıda tel tel dökülen Galatasaray, 2. yarıda 'şampiyon' takımdan kesitler sundu!
AHMET ÇAKAR - HAKEM CESARETLİ VE TAVİZ VERMEDİ
G.Saray ipten döndü. Bu dönüşün baş sorumlusu Osimhen'dir. Eğer G.Saray şampiyon olacaksa ve hâlâ şampiyonluğun favorisiyse bunun başrol oyuncusu Osimhen'dir! İlk yarıya bakıyoruz; G.Saray diye bir takım yok. Tempo düşük, bol pas yapıyorlar ama üretilen pozisyon sıfır! Bu arada G.Saray da golü yiyip ilk yarıyı mağlup kapattı. İkinci yarı başta Okan Buruk sonra tüm G.Saraylı oyuncular ve en önemlisi Osimhen, pabucun çok pahalı olduğunu anladılar. İkinci yarı G.Saray istenen baskıyı kuruverdi. Bu tür maçlarda favorinin ikinci yarının başında bulduğu gol, maçı döndürmek için çok önemlidir. Öyle de oldu. Barış uzaktan vurdu, top kaleci Ertuğrul'dan döndü, Osimhen tamamladı, top Alanyaspor defansına çarpıp beraberlik golü geliverdi. Bu gol psikolojik olarak G.Saray'ı rahatlattı, Alanya'yı paniğe sevk etti. G.Saray sonrasında fazla pozisyon buldu ve bunlardan birinde Osimhen'in alıştığımız kafa gollerinden biri geldi. G.Saray çok şey kaybedeceği maçı çevirdi. Osimhen'in hırsı ve reaksiyonu çok önemliydi. Bunun haricinde de Sanchez ve Abdülkerim uzun bir aradan sonra ilk defa iyi uyum sergiledi. Hakem Yasin Kol, oyun genelinde çok iyi maç yönetti. Tecrübesizliği nedeniyle iki kere manasız şekilde oyunu durdurdu. İlkinde top kendisine çarptı diye durdurdu, hakem atışı ile başlattı. Oysa G.Saray kontratağa çıkıyordu ve top onların kontrolündeydi. Durdurmak zorunda değildi. İkincisinde de G.Saray'ın tehlikeli hücumunda Alanyaspor oyuncusu sakatlandı diye durdurdu ki bu da hataydı. Ama cesareti, taviz vermez tutumu ile başarılıydı.
BÜLENT TİMURLENK - ÇORBAYA ÇEVİRDİ
Ara transfer dönemine 8 puan farkla giren bir takım eğer kadrosunda ağır sakatlık yaşamış 11'inin bir kilit ismi varsa, yerine adam en fazla da 1-2 oyuncuyu kadro derinliği adına kadrosuna katar. Galatasaray'da böyle olmadığını biliyoruz. Okan Buruk transfere doymayan bir teknik adam. Yaptığı iş yönetmenlik ise elindeki senaryoya ya yanlış aktörleri seçiyor ya da figüranlara fazladan rol yazıyor. Dün de öyle başladı takımı. İki beraberliğin ardından Belek kampı gözlerinden ateş saçan bir takım beklentisi yaratmıştı taraftarlarında. Morata'ya yer açmak için bu kez üçlü denememiş ama Sara'yı sağ kanada atmıştı. Lemina kötü bir devre oynayıp, Barış da bütün topları ezdiğinde öndeki Morata ve Osimhen'e yine top gitmedi. Buruk, sürekli taşlarla oynayıp çorbaya çevirdi işi… İlk isabetli şuttan yedikleri golün ardından Yusuf'un kaçırdığı iki pozisyon, Alanya adına maçın kader anları. Yunus'un girişiyle takımın rot balansı düzeldi. Barış bu yarıda biraz kıpırdayınca önce onun şutundan sonra da ortasından G.Saray iki gol buldu. Üçlü defansı tercih eden ve beşli önünde 3 orta sahayla gömülen Sami Uğurlu'nun G.Saray karşısındaki motivasyonu takdire şayan… Sonuçta ligin ilk yarısında 3-3 biten maçta Kasımpaşa'nın da hocasıydı. Sonda, başta Kaan olmak üzere Okan Buruk'un değişiklikleri yine takımını raydan çıkardı ve yine panikle bitirdiler bir 90 dakikayı. Bu futbol, şampiyonluk futbolu değil. Bardağın dolu tarafında sadece Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada puan tablosunda yazan 7 puan fark var. Maçın adamı Davinson ve Osimhen...
ALİ GÜLTİKEN - KALİTE FARKI
İlk yarı G.Saray açısından tam bir kâbustu. Baskı altında geldiği bir deplasmanda çok da arzu etmeyeceği bir devre oynadı. Topa çok sahip oluyor görüntüsü verse de oyunu bir türlü istediği şekilde oturtamadı. Yediği golden sonra da biraz kafalar karıştı ve belli bölümlerde kendi kimliğinin çok uzağında kaldı. Sara ile kanatta oynama düşüncesi, Morata'yı orta alan içerisinde pas istasyonu olarak kullanma isteği karşılık bulmadı. İlk yarının ikinci bölümünden itibaren oyun arayışında olan bir G.Saray gördük. İkinci yarı beklenen reaksiyon ortaya çıktı. Yunus'un girmesi ile kanatlardan oynarken savunma arkasına inip tehlike yaratılan birçok pozisyon, çok kısa sürede beklenen golleri getirdi. Kolay bir oyun olmadı. Alanyaspor dirençli bir takım. Özellikle takım savunmasını maç boyunca etkili yapmaya çalıştılar. Kendi potansiyelleri ölçüsünde başarılı oldular ama bu, yakaladıkları gol avantajını korumalarına yetmedi. Şampiyonluk yarışı, haftalar ilerledikçe daha da zorlaşıyor, baskı artıyor. Sahadaki oyuncuların bunu taşıyabildiği bir G.Saray takımı vardı. Bu kadar çalkantılı dönemde deplasmanda geriye düştükten sonra buna reaksiyon gösterebilmek ve kazanacak golleri atabilmek hem tecrübe hem de kalite gerektiriyor. G.Saray bunlara sahip. Osimhen'in, Sanchez'in, Torreira'nın, Muslera'nın oyun liderliğinde G.Saray ayakta kalmayı başarabilen bir ekip. Zor bir testti fakat ligde namağlup gelmenin tesadüf olmadığını kazanarak gösterdiler.
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