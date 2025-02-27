Galatasaray-Konyaspor ile çeyrek finalde!

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GALATASARAY-KONYASPOR İLE ÇEYREK FİNALDE

Galatasaray- Konyaspor mücadelesi 0.0 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor grubu 7 puanla lider tamamladı. Galatasaray ise 5 puanla 2. olarak çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan mücadele 2-2 sona ermişti. İki takımın puan ve averajları da aynı olduğu için takımların gördüğü kart sayısına bakıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir'den daha az kart gördüğü için üst tura yükseldi.

Galatasaray grubu 7 sarı kartla tamamladı. Başakşehir ise 9 sarı, 1 kırmızı kart görerek turnuvaya veda etti.

İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR...

16. dakikada Metehan'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Demir'in sert şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.