Galatasaray-Konyaspor ile çeyrek finalde!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında saat 19.00’da Konyaspor’u konuk etti. Galatasaray- Konyaspor mücadelesi 0.0 beraberlikle sona erdi. İki takım da çeyrek final biletini aldı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma ATV'den canlı yayınlandı.
GALATASARAY-KONYASPOR İLE ÇEYREK FİNALDE
Galatasaray- Konyaspor mücadelesi 0.0 beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Konyaspor grubu 7 puanla lider tamamladı. Galatasaray ise 5 puanla 2. olarak çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan mücadele 2-2 sona ermişti. İki takımın puan ve averajları da aynı olduğu için takımların gördüğü kart sayısına bakıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir'den daha az kart gördüğü için üst tura yükseldi.
Galatasaray grubu 7 sarı kartla tamamladı. Başakşehir ise 9 sarı, 1 kırmızı kart görerek turnuvaya veda etti.
İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR...
16. dakikada Metehan'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Demir'in sert şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.
36. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Berkan Kutlu'nun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz topu ilk hamlede kontrol edemedi. Araya giren Mertens, kale önünde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak hakem Muhammet Ali Metoğlu, faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.
56. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Kerem Demirbay'ın uzak köşeye plase vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu çelmeyi başardı.
59. dakikada Konyaspor atağında Prip'in ceza yayı içinden sert şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
62. dakikada Bjorlo'nun ceza sahası dışında rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Günay Güvenç sağına gelen topu kurtardı.
83. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanattan Frankowski'nin kale önüne ortasında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu kornere çeldi.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? 2025 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
- Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?
- Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2025 il il Ramazan imsakiyesi | Ankara, İstanbul, Bursa…
- Oruçluyken ağız kokusunu önleyin! Ramazan'da ferah nefes için en etkili ipuçları
- Öpmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre eşlerin birbirlerini öpmesi orucu zedeler mi?
- Niyet etmeden oruç tutulur mu? Oruca niyet ne zaman ve nasıl edilir?
- Teravih yatsı namazından sonra mı kılınır? Yatsı namazından önce kılınsa geçerli olur mu? Diyanet açıklaması
- İftar Duası Türkçe ve Arapça Okunuşu | Oruç açarken hangi dualar okunur? Yemek duası faziletleri
- İbn-i Sina'nın 8 asırlık oruç reçetesi: Bu besinler 16 saat tok tutuyor
- MEB Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2025 MEB İOKBS başvuruları sona erdi mi?
- Hastaya oruç tutmak farz mı, kimler oruç tutmakla yükümlü? Oruç tutmamanın kefareti nedir?
- Oruçta mide sağlığını korumanın altın kuralları! Sahur ve iftarda ne yemeli? Uzman isim A'dan Z'ye anlattı