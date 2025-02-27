27 Şubat 2025, Perşembe
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray-Konyaspor ile çeyrek finalde!

Galatasaray-Konyaspor ile çeyrek finalde!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 10:12 Güncelleme: 27.02.2025 23:21
ABONE OL
Galatasaray-Konyaspor ile çeyrek finalde!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında saat 19.00’da Konyaspor’u konuk etti. Galatasaray- Konyaspor mücadelesi 0.0 beraberlikle sona erdi. İki takım da çeyrek final biletini aldı.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma ATV'den canlı yayınlandı.

(Foto: AA) (Foto: AA)

GALATASARAY-KONYASPOR İLE ÇEYREK FİNALDE

Galatasaray- Konyaspor mücadelesi 0.0 beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Konyaspor grubu 7 puanla lider tamamladı. Galatasaray ise 5 puanla 2. olarak çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan mücadele 2-2 sona ermişti. İki takımın puan ve averajları da aynı olduğu için takımların gördüğü kart sayısına bakıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir'den daha az kart gördüğü için üst tura yükseldi.

Galatasaray grubu 7 sarı kartla tamamladı. Başakşehir ise 9 sarı, 1 kırmızı kart görerek turnuvaya veda etti.

İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR...
16. dakikada Metehan'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Demir'in sert şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

36. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Berkan Kutlu'nun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz topu ilk hamlede kontrol edemedi. Araya giren Mertens, kale önünde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak hakem Muhammet Ali Metoğlu, faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

56. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Kerem Demirbay'ın uzak köşeye plase vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu çelmeyi başardı.

59. dakikada Konyaspor atağında Prip'in ceza yayı içinden sert şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

62. dakikada Bjorlo'nun ceza sahası dışında rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, kaleci Günay Güvenç sağına gelen topu kurtardı.

83. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanattan Frankowski'nin kale önüne ortasında iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray-Konyaspor ile çeyrek finalde! Galatasaray-Konyaspor ile çeyrek finalde! Galatasaray-Konyaspor ile çeyrek finalde!
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör