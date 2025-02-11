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Galatasaray Eren Elmalı için Trabzonspor ile anlaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.02.2025 16:05 Güncelleme: 11.02.2025 16:06
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Galatasaray Eren Elmalı için Trabzonspor ile anlaştı

Galatasaray, transferi için bir süredir girişimlerde bulunduğu Eren Elmalı için Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Galatasaray yönetimi, Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor yönetimi ile her konuda anlaşma sağladı.

Eren Elmalı | Fotoğraf: AAEren Elmalı | Fotoğraf: AA

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK

Milli sol bek, bu akşam İstanbul'a gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Eren Elmalı | Fotoğraf: AAEren Elmalı | Fotoğraf: AA

14 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı, 14 kez A Milli Takım formasını giydi.

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Galatasaray Eren Elmalı için Trabzonspor ile anlaştı Galatasaray Eren Elmalı için Trabzonspor ile anlaştı Galatasaray Eren Elmalı için Trabzonspor ile anlaştı
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