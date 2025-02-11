Galatasaray Eren Elmalı için Trabzonspor ile anlaştı
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Galatasaray, transferi için bir süredir girişimlerde bulunduğu Eren Elmalı için Trabzonspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
Galatasaray yönetimi, Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun transferi konusunda Trabzonspor yönetimi ile her konuda anlaşma sağladı.
BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK
Milli sol bek, bu akşam İstanbul'a gelerek kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
14 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı, 14 kez A Milli Takım formasını giydi.