Galatasaray’dan Asensio bombası! PSG ile ilk temas kuruldu

Marco Asensio'nun kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi kupası bulunuyor (AFP)

15 MAÇTA OYNADI

İspanyol yıldız bu sezon PSG forması ile 15 maça çıktı. Asensio bu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 4 de asist yaptı.

28 yaşındaki futbolcu on numara, orta sahanın merkezi, sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor. Asensio'nun PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Yıldız ismin piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde.