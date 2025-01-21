Galatasaray'dan Asensio bombası! PSG ile ilk temas kuruldu
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Bu doğrultuda Dries Mertens'in alternatifini arayan sarı-kırmızılılarda gündeme PSG'de forma giyen İspanyol yıldız Marco Asensio'nun adı geldi.
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dries Mertens'in yerini doldurmak isteyen sarı-kırmızılı ekip dünya yıldızı bir isimle temasa geçti.
İSPANYOL YILDIZ GÜNDEMDE
Okan Buruk'un yönetime verdiği liste doğrultusunda çalışmalar sürerken, Paris Saint Germain forması giyen İspanyol yıldız Marco Asensio'nun gündeme geldiği öğrenildi. Galatasaray'ın Asensio'nun durumu ile ilgili PSG'den bilgi istediği belirtildi.
15 MAÇTA OYNADI
İspanyol yıldız bu sezon PSG forması ile 15 maça çıktı. Asensio bu karşılaşmalarda 2 gol atıp, 4 de asist yaptı.
28 yaşındaki futbolcu on numara, orta sahanın merkezi, sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor. Asensio'nun PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. Yıldız ismin piyasa değeri 20 milyon euro seviyesinde.
MİLLİ TAKIMDA 38 MAÇ
Mallorca altyapısında yetişen Marco Asensio ardından Real Madrid'in yolunu tuttu. Marco Asensio daha sonra Espanyol'a kiralandı. Paris Saint Germain, 2023-2024 sezonu başında bedelsiz olarak yıldız futbolcuyu kadrosuna kattı.
28 yaşındaki yıldız, İspanya Milli Takımı'nda 38 mücadelede forma şansı buldu. Marco Asensio, bu maçlarda 2 kez rakip fileleri havalandırdı.