Malmö’de Galatasaray maçı öncesi kriz! 17 yaşındaki kaleci oynayabilir

Malmö'de Galatasaray maçı öncesi kaleci sıkıntısı yaşanıyor. Takımın deneyimli kalecisi Johan Dahlin, 2 Kasım'dan bu yana süren çapraz bağ sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor ve dönüş tarihi belirsiz. Dahlin'in yokluğunda görev alması beklenen Brezilyalı Ricardo Friedrich ise hastalığı sebebiyle son antrenmanda yer alamadı.

TEKNİK DİREKTÖR RYDSTRÖM: "FRIEDRICH BELİRSİZ"

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, durumla ilgili yaptığı açıklamada, "Ricardo Friedrich'in Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağı net değil. Ayrıca Gudjohnsen de sakatlığı nedeniyle bu hafta hiç antrenman yapamadı ve Galatasaray karşısında forma giymesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"PERSSON ÇOK YETENEKLİ"

Henrik Rydström, 17 yaşındaki Joakim Persson için ise şu yorumu yaptı: "Persson inanılmaz bir yetenek. A takım kadrosunda yer almasının bir sebebi var. Ancak kim kaleye geçerse geçsin, Galatasaray gibi güçlü bir rakiple karşılaşmak büyük bir sınav olacak."

ULUSLARARASI İLK SINAV

İsveç basınından Gasetten, Malmö'nün kalesini büyük ihtimalle genç Joakim Persson'un koruyacağını duyurdu. Persson'un şu ana kadar yalnızca bir resmi maçı bulunuyor. İsveç Kupası'nda ikinci lig ekiplerinden Torslanda'ya karşı forma giyen genç kaleci, bu maçta kalesinde iki gol gördü ve şimdi uluslararası arenadaki ilk deneyimine hazırlanıyor.