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Galatasaray'da Malmö maçı hazırlıkları tamamladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.12.2024 13:05
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Galatasaray’da Malmö maçı hazırlıkları tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç ekibi Malmö'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray kafilesi, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla İsveç'in Malmö kentine gidecek.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Malmö maçının taktik organizasyonları üzerinde durulduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir antrenmana katılmadı. Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı idmanda yer alırken, Kaan Ayhan ise bireysel çalıştı.

Galatasaray kafilesi, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla İsveç'in Malmö kentine gidecek.

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