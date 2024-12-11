Galatasaray’da Malmö maçı hazırlıkları tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Malmö maçının taktik organizasyonları üzerinde durulduğu bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs ve Yusuf Demir antrenmana katılmadı. Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı idmanda yer alırken, Kaan Ayhan ise bireysel çalıştı.

Galatasaray kafilesi, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla İsveç'in Malmö kentine gidecek.