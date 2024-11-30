30 Kasım 2024, Cumartesi
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2024 23:35
ABONE OL
Galatasaray Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın (1 Aralık Pazar) saat 19.00'da RAMS Park'ta ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör