Galatasaray Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık pazar günü ikas Eyüpspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Galatasaray, yarın (1 Aralık Pazar) saat 19.00'da RAMS Park'ta ikas Eyüpspor'u konuk edecek.