Galatasaray Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenmanın, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın, çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Galatasaray, yarın (1 Aralık Pazar) saat 19.00'da RAMS Park'ta ikas Eyüpspor'u konuk edecek.