Avrupa devi Gabriel Sara’nın peşinde! 25 milyon Euro ile kapı çalındı

Trendyol Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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PERFORMANSIYLA MEST ETTİ

Galatasaray'ın sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Norwich'ten transfer ettiği ve sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, performansı ile hayran bıraktı.

Performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Sara için Fransız basınında yer alan haberde, PSG'nin yıldız isme ilgisi duyuruldu.

Fotoğraf: AA

PSG 25 MİLYON EURO İLE GİRİŞİ YAPTI

Görüşmelerin başladığı iddia edilen haberde, pazarlık masasına yatırılan miktarın 25 milyon Euro olduğu belirtildi.

25 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon sarı kırmızılı forma ile çıktığı 16 maçta 2 gol / 6 asist üretti.