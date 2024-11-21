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Avrupa devi Gabriel Sara'nın peşinde! 25 milyon Euro ile kapı çalındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 11:00
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Avrupa devi Gabriel Sara’nın peşinde! 25 milyon Euro ile kapı çalındı

Galatasaray'da performansı ile gözleri dolduran Brezilyalı yıldız Gabriel Sara için Avrupa devleri kapı aşındırmaya başladı. Fransız ekibi tarafından sarı kırmızılı ekibin masasına yatırılan miktarın 25 milyon Euro olduğu belirtildi.

Trendyol Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

PERFORMANSIYLA MEST ETTİ

Galatasaray'ın sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Norwich'ten transfer ettiği ve sarı kırmızılı kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara, performansı ile hayran bıraktı.

Performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Sara için Fransız basınında yer alan haberde, PSG'nin yıldız isme ilgisi duyuruldu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

PSG 25 MİLYON EURO İLE GİRİŞİ YAPTI

Görüşmelerin başladığı iddia edilen haberde, pazarlık masasına yatırılan miktarın 25 milyon Euro olduğu belirtildi.

25 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon sarı kırmızılı forma ile çıktığı 16 maçta 2 gol / 6 asist üretti.

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