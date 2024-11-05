Icardi’den Wanda Nara’yı şoke edecek hamle! Sonunda çıkardı

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, Wanda Nara ile başlayan ayrılık sürecinde son noktaya geldi. Sarı-kırmızılı takımla çıktığı son antrenmanda Arjantinli yıldızın alyansını takmadığı görüldü.

ALYANSINI DAHA ÖNCE ÇIKARMAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile ilişki yaşadığı iddia edilmişti. İddia sonrası ikilinin öpüştüğü fotoğraflarla bu ilişki doğrulandı. Bu gelişmeler sonrası iki çocuğunun olduğu evliliğini kurtarmak için çabalayan Mauro Icardi, sezon bitiminde Arjantin'e giderek Wanda Nara'yı boşanmaktan vazgeçirmeye çalışmıştı. Arjantinli golcü bu süreçte alyansını hiç çıkarmamıştı.

ICARDI'NİN SABRI TAŞTI

Geçtiğimiz ay yaşadığı sakatlık süresinde Arjantin'e giderek Wanda Nara ile tekrar bir araya gelen Icardi'nin eşiyle barıştığı iddia edilmişti. Arjantin basını Nara'nın İstanbul'a geleceğini yazmıştı. Ancak geçtiğimiz hafta cadılar bayramı kutlamasında Wanda Nara'nın bir kez daha L-Gante ile bir araya gelmesi Icardi'nin sabrını taşırdı.

Wanda Nara ile L- Gante, cadılar bayramı kutlamasında böyle görüntüledi (A HABER ARŞİV)

ICARDI TAKİPTEN ÇIKTI WANDA FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Maudo Icardi, Wanda Nara'nın sosyal medya hesabını takipten çıkarak ilk tepkisini gözler önüne serdi. Nara, buna misilleme olarak L-Gante ve onun kızıyla çektirdiği fotoğrafı yayımladı.

Icardi'nin yeni ve eski antrenman fotoğrafları (Solda alyanssız, sağda alyanslı) (Instagram)

ALYANSI ATTI

Bu gelişmelerin ardından Mauro Icardi, antrenmanlarda bile parmağından çıkarmadığı alyansına veda etti.