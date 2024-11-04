Barış Alper Yılmaz İngiliz devlerinin radarında! Hücumcu bek...
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın performansı göz doldururken, genç yıldız İngiliz devinin radarına girdi. Farklı pozisyonlarda görev yapabilmesiyle öne çıkan Barış'ı hücumcu bek olarak düşünüyorlar. İşte detaylar...
Galatasaray'da birçok mevkide oynayan Barış Alper Yılmaz, istikrarıyla dikkat çekti.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Barış Alper Yılmaz, İngiliz ekiplerinden Arsenal, Nottingham ve Liverpool'un yakın markajında.
ARNOLD'IN YERİNE BARIŞ ALPER
Liverpool, takımdan ayrılması gündemde olan İngiliz yıldız Trent Alexander-Arnold'ın yerini Barış Alper Yılmaz ile doldurmayı hedefliyor.
ARSENAL ÇOK İSTİYOR
Japon futbolcu Takehiro Tomiyasu yaşadığı diz sakatlığı sebebiyle Arsenal, sağ bek bölgesinde oluşan boşluk nedeniyle Barış Alper Yılmaz'ı gündemine aldı.