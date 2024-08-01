Galatasaray'da 8 numara mesaisi! Aslan yıldız isme servet ödeyecek
Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken taraftar merakla transfer edilecek 8 numarayı bekliyor. Yönetim yıldız bir oyuncu için düğmeye bastı. Galatasaray transfer için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
8 NUMARA MESAİSİ
Sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği 8 numara için girişimler hızlandı.
"8 NUMARAYI KUVVETLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"
Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından Ali Sami Yen'in vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yaptıkları anmanın ardından transfere ilişkin basın mensuplarına konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, "8 numarayı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Onun için son derece sıkı çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede taraftarlarımıza haber vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
CİMBOM KESENİN AĞZINI AÇIYOR
Transfer için kesenin ağzını açan yönetim, tecrübeli hocanın da çok istediği yıldız oyuncu için harekete geçti.
G.SARAY RIOS İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI
Habere göre, Galatasaray Kolombiya formasıyla Copa America'ya damga vuran Richard Rios transferini bitirme aşamasına geldi ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.
YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK
Galatasaray yönetimi, bir süredir Richard Rios'un bonservisi konusunda pazarlıklar yaptığı Palmeiras'la bu hafta bir kez daha masaya oturacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Diş fırçasını 8 saniyede bulun! 1000 kişiden sadece 5'i başardı
- Emekliye maaş fark ödemesi kuruşu kuruşuna geldi! SSK, BAĞ-KUR'luya 2.500 TL'lik tablo oluştu; 7.500, 8.000, 9.000, 10.000 TL alana…
- Fındık Fiyatları 2024 | Fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TMO 1 ton fındık ne kadar? Giresun fındık, levant...
- BİLSEM mülakat sonuç sorguma ekranı 2024 | MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Hamas nedir, amacı ne? Hamas ne zaman, kim tarafından kuruldu? Hangi ülkeye bağlı?
- O tarihler emekliliğinizi 2-3-4-5-6 yıl erkene çekecek! EYT'siz tablo hesaplandı: 3600 ve 5400 günle...
- Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Ağustos ayı askerlik celp tarihleri belli oldu mu? e-Devlet sorgulama ekranı...
- SSK, BAĞ-KUR'lunun maaş zam farkı yattı mı, ne zaman yatacak? Emekliye (4A-4B) 2.500 TL fark ödemesi tarihi netleşti mi?
- Türkiye 7 basamak yükseldi: Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! Schengen, turistik, transit...
- Evinizi mis gibi kokutacak bitki: Tek yapmanız gereken...
- Trabzonspor'dan Süper Lig'i altüst edecek transfer! Abdullah Avcı istedi: Yeni forvet hayırlı olsun
- DGS 2024 sonuçları açıklandı mı, tarihi belli oldu mu? Dikey Geçiş Sınavı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?