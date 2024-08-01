01 Ağustos 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Galatasaray'da 8 numara mesaisi! Aslan yıldız isme servet ödeyecek

Giriş: 01.08.2024 00:35 Güncelleme: 01.08.2024 00:36
ABONE OL
Galatasaray’da 8 numara mesaisi! Aslan yıldız isme servet ödeyecek

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken taraftar merakla transfer edilecek 8 numarayı bekliyor. Yönetim yıldız bir oyuncu için düğmeye bastı. Galatasaray transfer için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan BurukGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

8 NUMARA MESAİSİ

Sarı kırmızılı taraftarların merakla beklediği 8 numara için girişimler hızlandı.

Galatasaray Başkanı Dursun ÖzbekGalatasaray Başkanı Dursun Özbek

"8 NUMARAYI KUVVETLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Galatasaray Spor Kulübünün kurucusu, ilk başkanı ve ilk sporcularından Ali Sami Yen'in vefatının 73. yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yaptıkları anmanın ardından transfere ilişkin basın mensuplarına konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, "8 numarayı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Onun için son derece sıkı çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede taraftarlarımıza haber vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Richard Rios Richard Rios

CİMBOM KESENİN AĞZINI AÇIYOR

Transfer için kesenin ağzını açan yönetim, tecrübeli hocanın da çok istediği yıldız oyuncu için harekete geçti.

Richard Rios Richard Rios

G.SARAY RIOS İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI

Habere göre, Galatasaray Kolombiya formasıyla Copa America'ya damga vuran Richard Rios transferini bitirme aşamasına geldi ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı.

Richard Rios Richard Rios

YÜKSEK BONSERVİS BEDELİ ÖDENECEK

Galatasaray yönetimi, bir süredir Richard Rios'un bonservisi konusunda pazarlıklar yaptığı Palmeiras'la bu hafta bir kez daha masaya oturacak.

Richard Rios Richard Rios

Cimbom'un yeni teklif paketinde bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığı ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör