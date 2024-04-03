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Galatasaray Süper Kupa hazırlıklarına başladı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.04.2024
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Galatasaray Süper Kupa hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Kupa'da 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, TFF Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma çalışması ve 5'e 4 oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürecek.

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