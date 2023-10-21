Galatasaray-Beşiktaş derbisi muhtemel 11'lerinde sürpriz! Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan taktik savaşları...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş Rams Park'ta karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar milli ara dönüşü galip gelerek Fenerbahçe ile olan puan farkının açılmasına izin vermek istemiyor. Beşiktaş ise Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük koltuğuna oturan Burak Yılmaz'la bir çıkış peşinde. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiyle, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 300. resmi maçına çıkacak.
YENİ ALİ SAMİ YEN'DE 300 MAÇ
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray, 15 Ocak 2011'de Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan özel maçla açılan yeni evinde 299 resmi karşılaşmayı geride bıraktı. "Cimbom"un şu anki adıyla RAMS Park'ta yapacağı Beşiktaş derbisi, 300. resmi maç olarak kayıtlara geçecek.
Seyrantepe'de yapılan 299 resmi müsabakada sarı-kırmızılı takım, 193 kez kazandı. Taraftarı önündeki 61 müsabakayı beraberlikle tamamlayan Galatasaray, 45 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, iç sahada attığı 629 gole karşılık kalesinde 293 gol gördü.
BEŞİKTAŞ İLE 14. RANDEVU
Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ı 14. kez ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle Seyrantepe'de yaptığı tamamı Süper Lig'de olan 13 müsabakada 9 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 21 gole karşılık kalesindeki 9 gole engel olamadı.
TARİHTEKİ 354. DERBİ
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez birbirine rakip olacak.
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.
LİGDE GALATASARAY ÜSTÜN
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 130 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 48, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 159, siyah-beyazlılar 139 gol kaydetti.
RAMS PARK'TAKİ MAÇLAR
Galatasaray, 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta rakibine kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor.
Seyrantepe'de Beşiktaş'ı 13 kez ağırlayan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 21 gole karşılık, kalesindeki 9 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 6 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, taraftarı önündeki bu müsabakalanda 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 6 maçta 11 gol atıp, 3 gol yedi. Galatasaray, 3 mücadelede kalesini gole kapatırken, diğer 3 karşılaşmada rakibine 1'den fazla gol şansı vermedi.
SON 10 MAÇTA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN
İki takım arasında oynanan son 10 derbide galibiyet sayısında Beşiktaş'ın 5-4 üstünlüğü bulunuyor.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş 5, Galatasaray ise 4 galibiyet aldı. Bir müsabaka ise beraberlikle tamamlandı. Siyah-beyazlıların attığı 12 gole, sarı-kırmızılılar 11 golle karşılık verdi.
EN GOLLÜ MAÇLAR
Rakipler arasında şimdiye dek yapılan en gollü maçta, meşin yuvarlak toplam 11 kez ağlara gönderildi. Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta 9-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 353 müsabaka içinde seri penaltılar dışında bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti.
Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam dokuzar gol gitti.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray
Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Ndombele, Torreira, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Icardi
Beşiktaş
Mert, Rosier, Amartey, Colley, Bakhtiyor, Amir Hadziahmetovic, Tayfur, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar
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