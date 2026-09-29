Kadıköy'de tarihi stat devrimi: Fenerbahçe stadyum kapasitesini 64 bine çıkaracak projeyi duyurdu
Fenerbahçe Kulübü, kasım ayında başlaması planlanan ve Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nun kapasitesini 64 bin kişiye çıkaracak tarihi projenin operasyonel ve finansal detaylarını olağan genel kurulda resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün yıllık gelirlerinde 25 milyon euroluk devasa bir artış hedefleyen vizyon projenin, maçların oynanmasına engel teşkil etmeden parça parça tamamlanacağı açıklandı.
Fenerbahçe'nin stadyum kapasitesini artırma projesinde finansman planı netleşti. Sarı-lacivertli kulüp, olağan genel kurulunda Chobani Stadyumu'nda yapılması planlanan çalışmalara ilişkin ayrıntıları paylaştı. Çalışmaların kasım ayında başlaması planlanıyor.
PROJE HAZIRLIĞININ BEDELİNİ ÖZBAĞI KARŞILAYACAK
Yönetici Nihat Özbağı, tamamlanan mimari, betonarme ve statik proje çalışmalarının yaklaşık 1 milyon euroluk bedelini kendisinin karşılayacağını açıkladı. Kapasite artışı ve yenileme çalışmalarının 50 milyon euroluk inşaat maliyeti ise kulüp tarafından üstlenilecek.
Fenerbahçe, bu maliyeti yeni dönemdeki kombine ve loca satışları ile sponsorluk gelirlerinden finanse etmeyi planlıyor.