PROJE HAZIRLIĞININ BEDELİNİ ÖZBAĞI KARŞILAYACAK

Yönetici Nihat Özbağı, tamamlanan mimari, betonarme ve statik proje çalışmalarının yaklaşık 1 milyon euroluk bedelini kendisinin karşılayacağını açıkladı. Kapasite artışı ve yenileme çalışmalarının 50 milyon euroluk inşaat maliyeti ise kulüp tarafından üstlenilecek.