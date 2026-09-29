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Kadıköy'de tarihi stat devrimi: Fenerbahçe stadyum kapasitesini 64 bine çıkaracak projeyi duyurdu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kadıköy'de tarihi stat devrimi: Fenerbahçe stadyum kapasitesini 64 bine çıkaracak projeyi duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, kasım ayında başlaması planlanan ve Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nun kapasitesini 64 bin kişiye çıkaracak tarihi projenin operasyonel ve finansal detaylarını olağan genel kurulda resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün yıllık gelirlerinde 25 milyon euroluk devasa bir artış hedefleyen vizyon projenin, maçların oynanmasına engel teşkil etmeden parça parça tamamlanacağı açıklandı.

Fenerbahçe'nin stadyum kapasitesini artırma projesinde finansman planı netleşti. Sarı-lacivertli kulüp, olağan genel kurulunda Chobani Stadyumu'nda yapılması planlanan çalışmalara ilişkin ayrıntıları paylaştı. Çalışmaların kasım ayında başlaması planlanıyor.

Kadıköy'de tarihi stat devrimi: Fenerbahçe stadyum kapasitesini 64 bine çıkaracak projeyi duyurdu - 1

PROJE HAZIRLIĞININ BEDELİNİ ÖZBAĞI KARŞILAYACAK

Yönetici Nihat Özbağı, tamamlanan mimari, betonarme ve statik proje çalışmalarının yaklaşık 1 milyon euroluk bedelini kendisinin karşılayacağını açıkladı. Kapasite artışı ve yenileme çalışmalarının 50 milyon euroluk inşaat maliyeti ise kulüp tarafından üstlenilecek.

Kadıköy'de tarihi stat devrimi: Fenerbahçe stadyum kapasitesini 64 bine çıkaracak projeyi duyurdu - 2

Fenerbahçe, bu maliyeti yeni dönemdeki kombine ve loca satışları ile sponsorluk gelirlerinden finanse etmeyi planlıyor.

Kadıköy'de tarihi stat devrimi: Fenerbahçe stadyum kapasitesini 64 bine çıkaracak projeyi duyurdu - 3

HEDEF 64 BİN KİŞİLİK KAPASİTE

Projenin tamamlanmasıyla stadyum kapasitesinin 64 bine çıkarılması hedefleniyor. Kale arkalarında 44, yükseltilecek kulelerde ise 8 yeni loca yapılması planlanıyor.

Kadıköy'de tarihi stat devrimi: Fenerbahçe stadyum kapasitesini 64 bine çıkaracak projeyi duyurdu - 4

Kulüp, çalışmaların ardından yıllık gelirinin 25 milyon euro artmasını bekliyor. Özbağı, stadyumdaki çalışmaların maçların oynanmasına engel olmayacağını belirtti.

#Fenerbahçe Stat
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