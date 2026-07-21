Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda bugün Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak sezonun ilk resmi maçında taraftarı önünde avantajlı bir skor alarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Öte yandan bu kritik mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden anbean takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Polonya temsilcileriyle bugüne kadar yalnızca Ruch Chorzow ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, son olarak 1974-75 sezonunda bir Polonya ekibiyle mücadele etti. Fenerbahçe, 52 yıl sonra yeniden bir Polonya takımıyla karşılaşacak. İŞTE MUHTEMEL 11'LER FENERBAHÇE: M.GÜNOK, M.MÜLDÜR, SKRINIAR, OOSTERWOLDE, LEVENT, GUENDOUZI, BARTUĞ, İRFAN, FRED, KEREM, TALISCA GORNIK ZABRZE: SCHULZE, SACEK, JOSEMA, SYNOS, ZMRZLY, WARCZAK, DIETZ, DORDOV, URBANSKI, KHLAN, LISETH

DÜDÜK LUKJANCUKAS'TA Karşılaşmayı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Vilius Paulauskas olacak.