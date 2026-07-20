Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Kura sonucunda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın turu geçmeleri halinde karşılaşabilecekleri muhtemel rakipler netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Kura sonucunda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın turu geçmeleri halinde karşılaşabilecekleri muhtemel rakipler netleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu maçlarının kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi.
Yapılan kura çekimi sonucunda temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in turu geçmeleri halinde karşılaşacakları rakipler belli olmaya başladı.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat 13.00'te, Avrupa Ligi kura çekimi saat 14.00'te tamamlandı. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu kura çekimi ise saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
KANARYA'NIN RAKİBİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi elemesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İLK MAÇ KADIKÖY'DE
Sarı-lacivertliler, ilk maçı Chobani Stadı'nda oynayacak.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk karşılaşmalar 4-5 Ağustos'ta, rövanş mücadeleleri ise 11 Ağustos'ta oynanacak.
PLAY-OFF RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Gornik Zabrze ve Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibini elemesi halinde play-off turuna yükselecek.
Sarı-lacivertliler, play-off turunda Sparta Prag - Lyon ile Union SG - Bodo/Glimt eşleşmelerinin galiplerinden biriyle karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'ye elenmesi halinde ise UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Twente - Ferencvárosi eşleşmesinin galibi olacak.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ NETLEŞTİ
Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromso - Hradec Kralove eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İLK MAÇ 6 AĞUSTOS'TA
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.