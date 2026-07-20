Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. turundaki muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin, turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. İsviçre'de çekilen kura sonucunda sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze engelini aşarsa Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.