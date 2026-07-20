Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. turundaki muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin, turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. İsviçre'de çekilen kura sonucunda sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze engelini aşarsa Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'nin, turu geçmesi halinde mücadele edeceği rakip netleşti.
İsviçre'de gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda Sturm Graz ile Hearts arasındaki eşleşmenin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.
STURM GRAZ-HEARTS EŞLEŞMESİNİN GALİBİ RAKİP OLACAK
UEFA'nın gerçekleştirdiği kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin olası rakibi belli oldu. Sarı-lacivertli ekip, ilk eleme engelini geçmesi halinde Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile İskoçya ekibi Hearts arasındaki eşleşmenin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
İLK MAÇLAR YARIN BAŞLIYOR
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu karşılaşmaları yarın ve 22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'de yeni transferlerin ilk karşılaşmada forma giymesinin beklenmediği öğrenildi.
DEVLER LİGİ HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR
Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 17 sezondur lig aşamasında yer alamıyor. Sarı-lacivertliler son olarak 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmişti.
Bu sezon Devler Ligi lig aşamasına kalabilmek için Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze eşleşmesinin ardından iki eleme turunu daha geçmesi gerekiyor.