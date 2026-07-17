Dünya yıldızları sarı-lacivertli formayı giydi: "Tek hedef şampiyonluk"

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Cihan Kamer, futbolda sezonu açtıklarını belirterek "Kamp çalışmalarımızı tamamladık. Ayın 21'inde önemli bir maçımız var. Onun hazırlıklarını sürdürüyoruz. Oyunculara iki gün izin vermiştik. Bugün takımımız yeniden çalışmaya başlayacak. Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Bu süreçte teknik ekibimiz, eksik olduğumuz noktaları bize söyledi, biz de bu eksikler için dünyadaki en iyi oyuncularla temasa geçtik. Vedat ile başlayan süreci Ake ile devam ettirdik. Greenwood ile de süreci neticelendirdik. Özellikle Greenwood transferinde taraftarımızı çok beklettik. Taraftarlarımız, daha kısa sürede bu işin neticelenmesini istiyordu. Doğru ve yıldız transferler, 1-2 günde yapılmıyor. Çok fazla rakiple mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

Çok sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını aktaran Kamer, şunları söyledi:

"Ben, 45 yıldır çalışıyorum. Bu kadar sorunlu ve sıkıntılı bir süreç yaşamadım. İki değerli ismin bu transferde önemli etkisi vardı. Biri başkanımız Aziz Yıldırım, diğeri de Greenwood'un kendisi. Ayın 9'unda mazbatayı aldığımızdan beri yönetici arkadaşlarımız eve gitmeden çalışıyor. Bu transferler için nakit oluşturmak ve bütün branşlarda durumu en iyi noktaya taşımak için yönetim büyük çaba sarf ediyor. Sonuç olarak bu süreçte beni en çok üzen şey, herkesin hikayeler yazmasıydı. Bizi bunlar zorladı. Bunları sadece biz değil, oyuncuyu verecek kişiler de görüyor. Birçok rakiple karşılaştık. Bu paraları ödeyenler de oldu. Aziz Yıldırım da çok destek oldu. Kendisi Greenwood'un serbest kalma bedelini sordu. 50 milyon avro dediğimiz zaman 'Gerekirse o parayı veririz.' dedi. O olmasa bu transferi gerçekleştiremezdik. Greenwood da 'Ya Fenerbahçe ya da Marsilya' dedi."

Kamer, çalışmaya devam edeceklerini kaydederek "İleride gerekirse 1-2 pozisyon için ilave yapabiliriz. 1 tane ilave olacak. Hangi pozisyon için olacağını ileride göreceksiniz. Biz, elimizden geleni yapıyoruz. Şampiyonluk için yola çıktık. Taraftarımızdan da 90 dakika destek bekliyoruz. Bütün sezon için destek istiyoruz. Oyuncuyu düşürecek bir tezahürat istemiyoruz. Tek yumruk haline geleceğiz. Tek hedefimiz şampiyonluk." şeklinde konuştu.