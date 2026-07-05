Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de Dusan Vlahovic için devrede
Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'nin de Dusan Vlahovic transferi için devreye girdiği öne sürüldü. Serhou Guirassy transferini öncelik olarak sürdüren Sarı-Lacivertlilerin, menajerler aracılığıyla önerilen Sırp golcüyü de değerlendirmeye aldığı iddia edildi. Yönetimin kısa süre içinde oyuncunun babasıyla temas kurmasının beklendiği aktarıldı.
Yeni sezon öncesinde santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dusan Vlahovic transferini gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-Lacivertli yönetimin önceliğini Serhou Guirassy transferine verdiği belirtilirken, menajerler aracılığıyla önerilen Sırp golcünün de alternatifler arasında değerlendirildiği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ'IN ARDINDAN FENERBAHÇE DE DUSAN VLAHOVİC İÇİN DEVREDE
İddiaya göre Juventus ile sözleşmesini yenilemeyen ve serbest statüye geçen Vlahovic, yaz tatilini Bodrum, Marmaris ve Göcek'te geçirdi. Türkiye'den ayrılmasının ardından oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasına Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'nin de eklendiği belirtildi.
YÖNETİMİN BABASIYLA GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR
Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Vlahovic'in menajerliğini de yapan babasıyla temas kurması bekleniyor.
Görüşmelerde oyuncunun maaş beklentisi, imza parası ve olası sözleşme şartlarının masaya yatırılacağı ifade edildi.