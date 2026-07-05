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Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de Dusan Vlahovic için devrede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de Dusan Vlahovic için devrede

Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'nin de Dusan Vlahovic transferi için devreye girdiği öne sürüldü. Serhou Guirassy transferini öncelik olarak sürdüren Sarı-Lacivertlilerin, menajerler aracılığıyla önerilen Sırp golcüyü de değerlendirmeye aldığı iddia edildi. Yönetimin kısa süre içinde oyuncunun babasıyla temas kurmasının beklendiği aktarıldı.

Yeni sezon öncesinde santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dusan Vlahovic transferini gündemine aldığı iddia edildi. Sarı-Lacivertli yönetimin önceliğini Serhou Guirassy transferine verdiği belirtilirken, menajerler aracılığıyla önerilen Sırp golcünün de alternatifler arasında değerlendirildiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de Dusan Vlahovic için devrede - 1

BEŞİKTAŞ'IN ARDINDAN FENERBAHÇE DE DUSAN VLAHOVİC İÇİN DEVREDE

İddiaya göre Juventus ile sözleşmesini yenilemeyen ve serbest statüye geçen Vlahovic, yaz tatilini Bodrum, Marmaris ve Göcek'te geçirdi. Türkiye'den ayrılmasının ardından oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasına Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe'nin de eklendiği belirtildi.

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Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de Dusan Vlahovic için devrede - 2

YÖNETİMİN BABASIYLA GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Haberde yer alan bilgilere göre Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde Vlahovic'in menajerliğini de yapan babasıyla temas kurması bekleniyor.

Görüşmelerde oyuncunun maaş beklentisi, imza parası ve olası sözleşme şartlarının masaya yatırılacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de Dusan Vlahovic için devrede - 3

İSMAİL KARTAL'IN DA İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İddiaya göre teknik direktör İsmail Kartal, fizik gücü ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın dikkat çeken santrforları arasında gösterilen Vlahovic'i kadrosunda görmek istiyor.

Önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerinde somut gelişmeler yaşanabileceği de öne sürüldü.

Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de Dusan Vlahovic için devrede - 4

JUVENTUS PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

2021-2022 sezonunun devre arasında Juventus'a 85 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Dusan Vlahovic, İtalyan ekibinde 4,5 sezonda toplam 168 resmi maça çıktı.

26 yaşındaki santrfor bu süreçte 68 gol kaydederken 16 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe de Dusan Vlahovic için devrede - 5

Haberde ayrıca Vlahovic'in menajerliğini yapan babasının daha önce Beşiktaş ile de temas kurduğu, şimdi ise oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdiği iddia edildi.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dusan Vlahovic'in geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Önümüzdeki günlerde kulüplerden gelecek resmi açıklamalar transfer sürecinin seyrini netleştirecek.

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