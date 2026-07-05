İddiaya göre teknik direktör İsmail Kartal, fizik gücü ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın dikkat çeken santrforları arasında gösterilen Vlahovic'i kadrosunda görmek istiyor.

2021-2022 sezonunun devre arasında Juventus'a 85 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Dusan Vlahovic, İtalyan ekibinde 4,5 sezonda toplam 168 resmi maça çıktı.

Haberde ayrıca Vlahovic'in menajerliğini yapan babasının daha önce Beşiktaş ile de temas kurduğu, şimdi ise oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdiği iddia edildi.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dusan Vlahovic'in geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Önümüzdeki günlerde kulüplerden gelecek resmi açıklamalar transfer sürecinin seyrini netleştirecek.