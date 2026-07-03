Fenerbahçe Nathan Aké transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını önemli bir isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertli kulüp, Manchester City'den Hollandalı milli futbolcu Nathan Aké ile anlaşmaya varıldığını ve resmi sözleşmenin imzalandığını açıkladı. Aké'nin izin sürecinin tamamlanmasının ardından Avusturya kampında takıma katılacağı bildirildi.

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Manchester City forması giyen Hollandalı stoper Nathan Aké ile anlaşmaya varıldığını ve oyuncuyla resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Nathan Aké'nin izin sürecinin ardından Avusturya kampında takıma katılacağı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAYIMLANDI

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Transfer Bilgilendirmesi Kulübümüz, Hollanda Milli Takımı oyuncusu Nathan Aké ile anlaşmaya varmış ve futbolcu ile sözleşme imzalamıştır. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen oyuncumuz, izin sürecinin ardından Avusturya kampında takımımıza katılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

AVUSTURYA KAMPINDA TAKIMA KATILACAK

Hollandalı savunma oyuncusunun izin sürecini tamamladıktan sonra Fenerbahçe'nin Avusturya kampına katılarak yeni takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını kamp programı kapsamında sürdürüyor.