Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor! Taraftardan antrenmana yoğun ilgi

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Başta Düzce olmak üzere çevre illerden gelen taraftarların da takip ettiği antrenmanın tamamı, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.