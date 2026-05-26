Hakan Safi A Spor'da önemli açıklamalarda bulunuyor

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek seçim öncesi başkan adayı Hakan Safi, A Spor’da gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor.

Hakan Safi'nin açıklamalarından öne çıkan satır başlıklar şöyle:

TRANSFER VE KADRO PLANLAMASI MESAJI

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, takımın daha güçlü bir kadroya sahip olması gerektiğini belirterek transfer çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Safi, "Fenerbahçe'nin hedefleri doğrultusunda kaliteli ve yıldız oyunculara ihtiyacı var. Özellikle hücum hattında ve kalede güçlü isimlerle rekabet seviyesini artırmak istiyoruz" dedi.

Rakip takımların kadro derinliğine dikkat çeken Safi, seçim sürecinden önce bazı transfer konularında ilerleme sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

"ZORLUKLARLA BÜYÜDÜM"

Hayat hikâyesine de değinen Safi, çocukluk yıllarında ekonomik zorluklar yaşadığını ve ticaret hayatına genç yaşta başladığını anlattı. Kasımpaşa'da büyüdüğünü belirten başkan adayı, iş hayatındaki deneyimlerini Fenerbahçe'ye taşımak istediğini söyledi. Safi, "Çalışarak ve mücadele ederek bugünlere geldim. Fenerbahçe için de üretken ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı oluşturmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"CAMİADA BİRLİK SAĞLANMALI"

Kulüp içindeki tartışmalara da değinen Safi, Fenerbahçe camiasının birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Taraftarın ve camianın uzun süredir başarı beklediğini belirten Safi, "Fenerbahçe'nin enerjisini iç tartışmalara değil, hedeflerine yöneltmesi gerekiyor" dedi. Başkan olması halinde kulübün geleceğine odaklanacaklarını ifade eden Safi, Fenerbahçe'ye hizmet etmek istediğini söyledi.

RAKİPLERİNE YANIT VERDİ

Tecrübe tartışmalarıyla ilgili de konuşan Safi, kulübün sorunlarının doğru yönetim anlayışıyla çözülebileceğini savundu. Başkan adayı, değişim ve yeni projelerin önemine dikkat çekerek, Fenerbahçe'de yeni bir vizyon ortaya koymak istediklerini dile getirdi.

"2018'DEN BERİ FENERBAHÇE İÇİN OLUMLU BİR ŞEY SÖYLENMEDİ"

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçim sürecinde birlik ve beraberlik mesajı verirken, rakip adayların geçmiş söylemlerini de eleştirdi. Safi, "2018'den bu yana Fenerbahçe için olumlu açıklamalar yapılıp yapılmadığına bakmak gerekiyor. Sürekli yaşanan tartışmaların kulübe zarar verdiğini düşünüyorum" dedi. Seçim sonrası camianın ortak hedefler etrafında birleşmesi gerektiğini vurgulayan Safi, bölünmenin kulübü olumsuz etkilediğini ifade etti.

"KİBİR VE EGOYA YER YOK"

Yönetim anlayışında mütevazılığın önemli olduğunu belirten Hakan Safi, camianın gerilim ve kutuplaşmadan yorulduğunu söyledi. Safi, "Fenerbahçe'de hizmet odaklı bir yaklaşımın hâkim olması gerekiyor. İnsanlarla sağlıklı iletişim kurmanın ve ortak hareket etmenin önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı. Anadolu kültürüyle büyüdüğünü dile getiren Safi, insan ilişkilerine önem verdiğini belirtti.

"RAKAMLAR VE VERİLERLE HAREKET EDECEĞİZ"

Kulübün ekonomik ve sportif potansiyeline dikkat çeken Hakan Safi, yönetim anlayışında veri ve analiz odaklı hareket edeceklerini söyledi. Safi, "Fenerbahçe çok büyük bir marka. Bu potansiyelin daha verimli kullanılması gerektiğine inanıyorum. Futbolda da finans yönetiminde de istatistik ve bilimsel veriler önemli" dedi. Transfer süreçlerinde oyuncuların performans verilerini detaylı şekilde analiz ettiklerini belirten Safi, profesyonel bir yapı kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

"ORTAK AKIL ÖN PLANDA OLACAK"

Tek kişinin karar verdiği bir yönetim modeli istemediğini belirten Hakan Safi, istişare kültürüne önem verdiklerini söyledi. Safi, "Doğru kararların ortak akılla alınacağı bir yapı oluşturmak istiyoruz. Teknik ekip ve yönetim planlaması konusunda görüşmelerimiz sürüyor" dedi. Finansal konularda da deneyimli bir ekiple çalışacaklarını ifade eden Safi, kulübün sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

"TRANSFER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, transfer bütçesi ve kulübün mali yapısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Safi, birçok oyuncuyla temas halinde olduklarını belirterek, özellikle forvet hattı başta olmak üzere farklı bölgeler için çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Finansal konularla ilgili eleştirilere de değinen Safi, gerekli kaynak ve planlamanın oluşturulacağını ifade etti.

EDERSON VE ANCELOTTI AÇIKLAMASI

Kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hakan Safi, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'u örnek göstererek dünya çapında oyuncularla ilgilendiklerini dile getirdi. Safi ayrıca, teknik direktör Carlo Ancelotti ile de futbol üzerine görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Transfer çalışmalarının yalnızca belirli bölgelerle sınırlı olmadığını belirten Safi, güçlü ve rekabetçi bir kadro kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

"REKABETÇİ BİR TAKIM KURMAK İSTİYORUZ"

Takımın oyun yapısına ilişkin de konuşan Hakan Safi, hızlı ve dinamik bir kadro oluşturmayı planladıklarını söyledi. Teknik ekip konusunda çeşitli isimlerle görüşmeler yaptıklarını belirten Safi, futbolu bilen ve taraftara keyif veren bir takım ortaya çıkarmak istediklerini dile getirdi.

Detaylar geliyor...