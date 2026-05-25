Hakan Safi’den hodri meydan: “Fenerbahçe’ye akıl ve güç katacağız”

Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın sözlerine eleştiride bulunan Hakan Safi, "Biz Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bize yıldız oyuncu alamazsınız diyorlar. Alacağız emin olun. 2018 yılında kulübün gelirleri temlikli bırakanların bugünkü finansal fair play hassasiyeti de hepimizi duygulandırıyor. Muhalefetteyken, 'Ramos'u al, Benzema'yı al' diyenlerin aday olduklarında 'yıldızla bu iş olmaz' diyenleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Asıl üzücü nokta UEFA FFP'den ceza alacak diye asılsız iddialarla camiayı korkutmaya, yanıltmaya çalışılmasıdır. UEFA'nın koyduğu kurallar net açık. Bilgi sahibi olmak isteyenler buna ulaşabilirler. Seçim kaybederken Fenerbahçe'ye vereceğim bir şey kalmadı deyip sonrasında bu işi benden başkası yapamaz diyerek Fenerbahçelilerin zihnini bulandırmayacağız. Şunu da garanti ediyorum; bizim dönemimizde tribünler kapatılmayacak, kombineler iptal edilmeyecek. Fenerbahçe'nin gerçek sahibi sizlere haksızlık edilmeyecek. 'Şampiyon olmazsanız ne olur çok mu önemli şampiyonluk' dedikten sonra 'Fenerbahçeli çocuklar ağlıyor' diyenlerden olmayacağız. Stat geliri vaadi verip 1 yıllık hayalimiz var sonrasına bakarız demeyeceğiz. Transfer dönemi temmuzda başlarken haziranda takıma katılacak diyerek Fenerbahçelileri yanlış yönlendirmeyeceğiz. Yıllardır transferler kampa yetişecek dedikten sonra Avrupa'dan elenmeyi bekleyenlerden olmayacağız. Parasız hiç olmaz o işler. O nedenle hodri meydan el kaldırıyorum hodri meydan. Seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçelinin kafasındaki soru işaretleri bitsin. Oy kullanmaya geldiğinizde kafanızda en ufak bir soru işareti bırakmamaya kararlıyız. Bizler sadece ortaya para koymaya değil akıl koymaya da geliyoruz. Fenerbahçemize nasıl kaynak sağlayacağımızı da çok şekilde açıklayacağız. 350 milyon euro olan gelirleri önce 500 milyon sonra da hep beraber 1 milyar euroya çıkaracağız" diye konuştu.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne tam anlamıyla hakim olacaklarını da sözlerine ekleyen Hakan Safi, " Fenerbahçe futbolcusunu, teknik direktörünü hiç kimseye yedirmeyeceğiz. Bugün camia üzerinden geçinenlere de nefes aldırmayacağız. Kimsenin 'Yapı' kurmasına, bizi engellemesine izin vermeyeceğiz. Benim olduğum yerde ancak 'Yapıyı' ben kurarım. Fenerbahçe'de rahatlık dönemi, umursamazlık 8 Haziran sabahı itibarıyla da sona erecek. Taraftarımıızn uykusuz kaldığı yerde kimse uyumayacak. Samandıra'ya tam anlamıyla hakim olacağız. Saha içi, saha dışında ne ya da kim varsa hemen müdahale edeceğiz. Kararsızlık dönemi artık sona erecek. Bundan emin olabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"EUROLEAGUE'E MUHTAÇ DEĞİLİZ"

Safi, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Euroleague Final Four'da yaşanan hakem yönetimine tepki göstererek şunları söyledi:

"Yeni branşlar açmak benim en büyük hayallerimden biridir. Fenerbahçe yarıştığı her branşta zirvede olmalı. Şanlı tarihimize yakışan da budur. Elimden gelen her şeyi yapacağız. Hafta sonu Final Four organizasyonunda rezalet bir durum oldu. Euroleague yönetimine sesleniyorum; Fenerbahçe Euroleague'in ortağıdır. Oraya değer katan da bizleriz. Saha içi hakem katliamını gördükten sonra alternatif oluşuyor. Euroleague'e muhtaç değiliz. İkincilikler Fenerbahçe'nin kaderi değildir. Bunu da yeniden hatırlatacağız."

Hakan Safi, yaklaşan Kurban Bayramı için de katılımcıların bayramını tebrik ederken, seçimin Fenerbahçe için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.