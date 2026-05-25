Hakan Safi’den hodri meydan: “Fenerbahçe’ye akıl ve güç katacağız”
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adayı Hakan Safi, camiada büyük yankı uyandıran mesajlar verdi. Kongre üyeleriyle bir araya gelen Safi, 12 yıllık şampiyonluk özlemine son verecek güçlü bir yönetim anlayışıyla yola çıktıklarını belirterek rakiplerine “er meydanı” çağrısında bulundu. Kulübü hem sportif hem de ekonomik anlamda yeniden ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Safi, Fenerbahçe’nin gelirlerini 1 milyar euro seviyesine taşımayı hedeflediklerini söyledi. Samandıra’da
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olan Hakan Safi seçim çalışmalarını sürdürürken, Fener Kongre Üyeleri Platformu üyeleri ile bir araya geldi.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yemek yoğun bir katılıma sahne oldu. Tesislerin girişinde meşalelerle karşılanan Hakan Safi, programda yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz Fenerbahçemiz son sezonlarında üst üste yaşadığı seçimlerle bir türlü yönetim istikrarını sağlayamadı. Saha içinde istediğimiz sonuçlar gelmedikçe camia içinde huzursuzluk ve haklı olarak beklentiler çok yükseldi. Ben bu beklentiler için bu yola çıktım. Adaylık kararını alırken de kimseden bir işaret beklemedim. Kimin aday olmasına da hiç bakmadım hiçbir şart koşmadım. 'Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yapmaya da hazırım' dedim. Bu nedenle kampanyamıza 'Şampiyon Fenerbahçem ne istersen iste benden' dedi.
"AMACIMIZ ÇOCUKLUK AŞKIMIZ FENERBAHÇE'NİN HAK ETTİĞİ YERLERDE OLMASIDIR"
Seçim sloganıyla ilgili de açıklık getiren Safi, sarı-lacivertli camianın kendisinden katkı vermek için teklif beklemediğini söyledi. Safi, "12 yıldır şampiyon olamıyoruz ama şuna emin olun; ben bunun 13 yıla çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Bizler gelecek sezon Fenerbahçe mutlaka şampiyon yapacağız. Bunun için de aylar öncesinden bu kardeşiniz çalışmaya başladı. Yönetim Kurulu ve Futbol AŞ listesini oluştururken camiada değişim isteyen güçlü bir Fenerbahçe arzulayan, cana başla çalışmaya hazır olan onlarca Fenerbahçeli kardeşimle bir araya geldik. Finansal olarak katkı sunmaya hazır olan ve camianın her sorununa hakim bir yönetim oluşturduk. 'Şampiyon Fenerbahçem ne istersen iste benden' sadece bir seçim sloganımız değil. Ben Fenerbahçe'ye katkı vermek için hiçbir zaman makam teklif edilmesini beklemedim. Kulübün bana ne zaman ihtiyacı olduğunda, şart koşmadan destek vermeye özen gösterdim. Yol arkadaşlarım için de makam hiçbir zaman amaç olmadı. Amacımız çocukluk aşkımız Fenerbahçe'nin hak ettiği yerlerde olmasıdır" ifadelerini kullandı.