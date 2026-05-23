Kerem Aktürkoğlu milli takım antrenmanında sakatlandı
A Milli Takım’ın FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıkları sürerken, antrenmanda sakatlanan Kerem Aktürkoğlu çalışmayı yarıda bırakmak zorunda kaldı.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını basın açık gerçekleştirdiği yaptığı antrenmanla sürdürdü. Millilerin bugünkü idmanında sakatlık meydana geldi.
Yarı sahada çift kale maçta Kerem Aktürkoğlu, ikili mücadelede ayağı zemine takılarak acı içinde yerde kaldı. Ardından sağlık heyeti oyuncuya müdahale etti. Kerem'in dizi bandajlanırken, oyuncu büyük üzüntü yaşadı. Ardından yürümekte güçlük çeken Kerem, buggy araç ile tesise götürüldü.
Kerem'in sağlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.