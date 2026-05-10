Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe! İlk lig şampiyonluğu geldi
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 28. haftasında deplasmanda Giresun Sanayispor’u 7-0 mağlup ederek tarihindeki ilk lig şampiyonluğunu ilan etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresun Sanayispor ile karşılaşırken, müsabakadan 7-0'lık skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 77'ye yükseltti. Galatasaray'ın, Trabzonspor'a 2-0 mağlup olmasıyla Fenerbahçe şampiyonluğunu garantiledi.
Teknik Direktör Gökhan Bozkaya yönetimindeki takım, bu sezon 28 maçta 25 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Kanarya, bu süreçte rakip fileleri 123 kez havalandırırken, kalesinde 8 gol gördü.
KADIN FUTBOL TAKIMININ İLK ŞAMPİYONLUĞU
Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, en yakın rakibiyle olan puan farkını 7'ye yükselterek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele ettiği ilk sezon olan 2021-2022 sezonunda yarı final oynarken, ikinci sezonda ise finalde kaybetti.
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ligi üçüncü sırada tamamlarken, 2024-2025 sezonunda ise lig ikincisi oldu Kadın futbolda tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe, gelecek sezon UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
TFF'DEN TEBRİK MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin bitimine 2 hafta kala Prolift Giresun Sanayispor'u 7-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Fenerbahçe arsaVev için tebrik mesajı yayımladı.
Federasyonun internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:
"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde bugün oynanan 28. hafta müsabakalarının ardından Fenerbahçe arsaVev, sezonun bitmesine 2 hafta kala ligi lider olarak tamamlamayı garantileyerek 2025-2026 sezonunun şampiyonu olmuştur. Başarılarından ötürü Fenerbahçe Başkanı Sayın Steven Sadettin Saran'ı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Fenerbahçe camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edecekleri UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde başarılar dileriz."