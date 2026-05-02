Devler Ligi yolunda kritik viraj! Ferbahce evinde Başakşehir'i ağırlayacak
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından ligde ilk sınavına çıkacak. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Fenerbahçe, kalan haftalarda odağını Şampiyonlar Ligi’ne katılım potasına çevirmiş durumda. Öte yandan kritik mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Anıl Usta ile Gökhan Barcın yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Mert Günok, Brown, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif ve Talisca.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Kemen, Umut Güneş, Kazımcan Karataş, Shomurodov, Harit ve Bertuğ Yıldırım
TEDESCO SONRASI YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Sarı-lacivertliler, ligde çıktığı 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 67 puan topladı ve haftaya 2. sırada girdi. Ancak Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık mağlubiyet, zirve yarışında ciddi bir kayba neden oldu.
Bu sonucun ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, sezonun kalan üç lig maçına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.