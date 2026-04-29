Tedesco bu yüzden gönderilmiş! İşte Sadettin Saran'ın kararının perde arkası
Fenerbahçe'de seçim kararı alan ve veda açıklaması yapan Başkan Sadettin Saran, dün futbolcularla bir araya geldi. Saran, kararını yüz yüze iletirken, teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların neden ayrıldığını da açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluk ümitlerini yitiren Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı-lacivertliler, ilk olarak teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayırdı. Başkan Sadettin Saran ise yaptığı açıklamayla seçimli olağanüstü genel kurulun 6-7 Haziran'da yapılacağını ve aday olmayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Sadettin Saran, dün Samandıra'ya da gitti ve kararını futbolculara yüz yüze iletti.
"YENİ YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTEDİK"
Sabah Gazetesi'nden Çağdaş Halıcı'nın haberine göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne her gittiğinde futbolcularla şakalaşan Sadettin Saran, bu kez gergindi. Saran, aldığı kararı iletirken, "Hep sizinle beraber olduk. Destek verdik. Bu takım en azından Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hak ediyor. 3 maçı kazanıp bunu başarın. Domenico Tedesco'yu da yeni yönetimin önünü açmak için gönderdik" ifadelerini kullandı.
Tedesco, 17 Mart tarihinde oynanan Gaziantep FK maçı sonrası basın toplantısında, takımdaki oyuncularla birbirlerine büyük bir güven olduğunu belirterek, "Benim kafamdaki fikir, burada bir şey inşa etmek. Burada takımla bir yaz hazırlık dönemi geçirirsem çok mutlu olurum. Yaz transfer dönemini takımla geçirirsem harika olur, bir rüya gibi olur" demişti.
SÜPER KUPA'YI KAZANDIRDI
Statü değişikliğine gidilen Süper Kupa'da Fenerbahçe, yarı finalde Adana'da Samsunspor ile karşılaşırken 2-0'lık sonuçla adını finale yazdırdı. 10 Ocak tarihinden ezeli rakibi Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda final maçına çıkan sarı-lacivertliler, Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle kazanarak kupaya uzandı.
45 MAÇTA 26 GALİBİYET
Tedesco yönetiminde Fenerbahçe 2025-2026 sezonunda 28'i Trendyol Süper Lig, 10'u Avrupa Ligi, 5'i Türkiye Kupası, 2'si Turkcell Süper Kupa olmak üzere 45 müsabakada 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Tüm kulvarlarda 2.00 puan ortalaması yakalayan 40 yaşındaki teknik adamın, Süper Lig'de puan ortalaması 2.14 oldu.