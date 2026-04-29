Tedesco bu yüzden gönderilmiş! İşte Sadettin Saran'ın kararının perde arkası

Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında Galatasaray'a mağlup olarak şampiyonluk ümitlerini yitiren Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Sarı-lacivertliler, ilk olarak teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayırdı. Başkan Sadettin Saran ise yaptığı açıklamayla seçimli olağanüstü genel kurulun 6-7 Haziran'da yapılacağını ve aday olmayacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Sadettin Saran, dün Samandıra'ya da gitti ve kararını futbolculara yüz yüze iletti.

"YENİ YÖNETİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK İSTEDİK"

Sabah Gazetesi'nden Çağdaş Halıcı'nın haberine göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne her gittiğinde futbolcularla şakalaşan Sadettin Saran, bu kez gergindi. Saran, aldığı kararı iletirken, "Hep sizinle beraber olduk. Destek verdik. Bu takım en azından Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hak ediyor. 3 maçı kazanıp bunu başarın. Domenico Tedesco'yu da yeni yönetimin önünü açmak için gönderdik" ifadelerini kullandı.