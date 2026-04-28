Fenerbahçe Beko’dan play-off’ta güçlü başlangıç! Sarı-lacivertliler seride 1-0 öne geçti
Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i 89-78 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e yükseleceği play-off serisinin ikinci müsabakası, 30 Nisan Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
Maça istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko karşısında Williams-Goss'un yönlendirdiği hücumlardan skor üreten Zalgiris, 5. dakikada 6 sayılık üstünlük yakaladı: 4-10.
Savunmasını sertleştirerek oyunu dengeleyen sarı-lacivertli takım, Baldwin'in basketiyle 8. dakikada öne geçti: 15-14. Skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği kalan bölümde Tarık Biberovic ile bitime 1 saniye kala 3 sayılık basket bulan Fenerbahçe, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, Zalgiris'e fazla sayı şansı tanımadı. Fenerbahçe Beko, Melli'nin pota altından kaydettiği basketle 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 34-23.