Kerem Aktürkoğlu: "Kadıköy ruhunu geri getirelim’”
Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübün resmi YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Kariyerindeki değişim sürecinden Beşiktaş derbisindeki penaltı anına, Kosova maçındaki golünden Kadıköy atmosferine kadar birçok konuya değinen Aktürkoğlu, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
GENÇ FUTBOLCULARA TAVSİYE
Kariyer basamaklarını tırmanırken yaşadığı değişimi ve saha içindeki karakter evrimini paylaşan Kerem Aktürkoğlu, "İlk başlardaki Kerem biraz daha fevriydi. Bu gençlik ateşiyle hatalar da yapardı. Şu anki aklımla, şu anki yaşanmışlıklarımla bunu rahatça söyleyebilirim ki daha sakin olup daha olgunlukla karar verebilmeli bir genç futbolcu. Biliyorum çok zor bu genç yaşta ama tavsiyem bu olurdu" dedi.
KOSOVA'YA ATTIĞI GOLDE NELER YAŞANDI?
Milli formayla çıktığı Kosova mücadelesinde attığı golün teknik detaylarını ve o an yaşadığı büyük heyecanı ilk kez açıklayan Kerem Aktürkoğlu, "Kosova maçındaki golde topun dışarı doğru falso aldığından emindim. Bunu da burada açıklayayım. Hatta Orkun'la da konuştum. O da aynı şekilde söylemişti. Garanti olsun diye topa vurdum. O arada ofsayt mısın diye sorulunca 5-10 saniye tedirgin oldum. Ancak golü benim atmamın önemi yok. 24 sene sonra Dünya Kupası'na gitmek önemli" ifadelerini kullandı.