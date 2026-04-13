Kerem Aktürkoğlu: "Kadıköy ruhunu geri getirelim’”

Fotoğraf (AA)

'YA TARİH YAZACAKSIN, YA TARİH OLACAKSIN"

Siyah-beyazlı rakibe karşı kazanılan Beşiktaş derbisinde topun başına geçtiği o saniyeleri "tarih yazmak ya da tarih olmak" arasındaki ince çizgi olarak nitelendiren Kerem Aktürkoğlu, "Beşiktaş maçındaki penaltı 'Ya tarih yazacaksın, ya tarih olacaksın' tarzında bir penaltıydı. Atabildiğim için çok mutluyum. Hayatımda attığım en zor penaltı olabilir. Golden sonra kendimden geçmişim. Normalde yapmam. Kameraya vurmuşum. Güvenlikçi abinin eline gelmiş. Ondan özür diledim. İçinden başka bir şey çıkıyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Çok farklı bir adrenalin o" şeklinde konuşarak sahadaki o yüksek tansiyonun dışavurumunu anlattı.