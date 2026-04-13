Kerem Aktürkoğlu: "Kadıköy ruhunu geri getirelim’”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli kulübün resmi YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Kariyerindeki değişim sürecinden Beşiktaş derbisindeki penaltı anına, Kosova maçındaki golünden Kadıköy atmosferine kadar birçok konuya değinen Aktürkoğlu, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

GENÇ FUTBOLCULARA TAVSİYE

Kariyer basamaklarını tırmanırken yaşadığı değişimi ve saha içindeki karakter evrimini paylaşan Kerem Aktürkoğlu, "İlk başlardaki Kerem biraz daha fevriydi. Bu gençlik ateşiyle hatalar da yapardı. Şu anki aklımla, şu anki yaşanmışlıklarımla bunu rahatça söyleyebilirim ki daha sakin olup daha olgunlukla karar verebilmeli bir genç futbolcu. Biliyorum çok zor bu genç yaşta ama tavsiyem bu olurdu" dedi.

KOSOVA'YA ATTIĞI GOLDE NELER YAŞANDI?

Milli formayla çıktığı Kosova mücadelesinde attığı golün teknik detaylarını ve o an yaşadığı büyük heyecanı ilk kez açıklayan Kerem Aktürkoğlu, "Kosova maçındaki golde topun dışarı doğru falso aldığından emindim. Bunu da burada açıklayayım. Hatta Orkun'la da konuştum. O da aynı şekilde söylemişti. Garanti olsun diye topa vurdum. O arada ofsayt mısın diye sorulunca 5-10 saniye tedirgin oldum. Ancak golü benim atmamın önemi yok. 24 sene sonra Dünya Kupası'na gitmek önemli" ifadelerini kullandı.

'YA TARİH YAZACAKSIN, YA TARİH OLACAKSIN"

Siyah-beyazlı rakibe karşı kazanılan Beşiktaş derbisinde topun başına geçtiği o saniyeleri "tarih yazmak ya da tarih olmak" arasındaki ince çizgi olarak nitelendiren Kerem Aktürkoğlu, "Beşiktaş maçındaki penaltı 'Ya tarih yazacaksın, ya tarih olacaksın' tarzında bir penaltıydı. Atabildiğim için çok mutluyum. Hayatımda attığım en zor penaltı olabilir. Golden sonra kendimden geçmişim. Normalde yapmam. Kameraya vurmuşum. Güvenlikçi abinin eline gelmiş. Ondan özür diledim. İçinden başka bir şey çıkıyor. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Çok farklı bir adrenalin o" şeklinde konuşarak sahadaki o yüksek tansiyonun dışavurumunu anlattı.

ESKİ KADIKÖY RUHU İÇİN TARAFTARA ÇAĞRI

Sarı-lacivertli taraftarlara seslenerek stadyumdaki coşkunun sahadaki futbolcu üzerindeki etkisinden bahseden Kerem Aktürkoğlu, "Eski Kadıköy ruhunu geri getirelim. Çocukken stadyuma geldiğim zamanlarda taraftarımızın coşkusu, desteği beni çok etkiliyordu. Tüylerim diken diken olurdu" dedi.

