Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon Fenerbahçe

Maça hücumda ve savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 11-7'lik skorla önde geçti. Üst üste sayılar bularak 8-2 seri yapan Galatasaray, periyot sonuna 3.41 kala maçta ilk kez skor üstünlüğünü aldı: 15-13.

Oyun üstünlüğünü yeniden sağlayan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 22-17 önde tamamladı. İkinci periyoda 7-2'lik seriyle başlayan Fenerbahçe, 7.15 kala Sevgi Uzun'un üç sayılık isabetiyle farkı çift haneye çıkardı: 19-29. Galatasaray, devreye 4 saniye kala Sude Yılmaz'ın basketiyle farkı 5'e indirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi: 40-45.

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında deplasmanda Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 87-76 yenerek seriyi 3-0 kazandı ve 2025-26 sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Sarı-lacivertliler, üst üste 8'inci toplamda ise 20'nci şampiyonluğuna ulaştı.

BAŞKAN SARAN MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçını yerinde izledi. Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen Başkan Saran'a yöneticiler de eşlik etti.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, rakibini yenerek 2025-2026 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Sarı-kırmızılı ekibi de mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."