Fenerbahçe’den dev sermaye artışı hamlesi

Fenerbahçe’nin sermaye artırımı başvurusu onaylandı. Kayıtlı sermaye tavanı 6 milyar 250 milyon TL’den 31 milyar 250 milyon TL’ye yükseltildi. Kulüp, değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlıklardan gerekli izinleri aldı, Ticaret Bakanlığı başvuruyu onayladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada Yönetim Kurulu'nun esas sözleşme tadili kararı çerçevesinde mevcut 6 milyar 250 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 31 milyar 250 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildiği bildirildi.

Söz konusu değişiklik için gerekli yasal izinlerin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili bakanlığa başvuruda bulunulduğu, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın da başvuruyu onayladığı ifade edildi.