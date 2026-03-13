CANLI YAYIN

Zirve yolunda kritik viraj! Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Zirve takibini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmada 3 puan ararken, Karagümrük ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbıc, Esgaio, Lichovsky, Anıl Çınar, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Babicka, Berkay Özcan, Barış Kalaycı, Larsson

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Cherif

Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarındaki puan kayıplarının ardından son dakika golüyle Samsunspor'u geçerek morallenen sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı, sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.

KANARYA'DA 6 EKSİK

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor.

Tedavilerine devam edilen Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, bu müsabakada görev yapamayacak.

Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, bu maçta kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

LİGDE 18. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle 18. puan mücadelesine çıkacak.

Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 17 maçta Fenerbahçe, 12 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 30 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 19 gol gördü.

İki takım arasında oynanan 17 karşılaşmada Fatih Karagümrük 1 kez galip gelirken bu müsabaka, iki takım arasındaki ilk Süper Lig maçı olma özelliği taşıyor.

