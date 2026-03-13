Zirve yolunda kritik viraj! Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak

LİGDE 18. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle 18. puan mücadelesine çıkacak.

Ligde iki takımın karşı karşıya geldiği 17 maçta Fenerbahçe, 12 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 30 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 19 gol gördü.