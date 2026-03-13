Zirve yolunda kritik viraj! Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Zirve takibini sürdürmek isteyen sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmada 3 puan ararken, Karagümrük ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbıc, Esgaio, Lichovsky, Anıl Çınar, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ Elmaz, Babicka, Berkay Özcan, Barış Kalaycı, Larsson
Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarındaki puan kayıplarının ardından son dakika golüyle Samsunspor'u geçerek morallenen sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı, sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.
KANARYA'DA 6 EKSİK
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor.
Tedavilerine devam edilen Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, bu müsabakada görev yapamayacak.
Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, bu maçta kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.