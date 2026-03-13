CANLI | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
F. KARAGÜMRÜK: Grbic, Esgaio, Osorio, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Barış, Larsson, Tiago Çukur
FENERBAHÇE: Tarık Çetin, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Cherif
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
15. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Barış Kalaycı ceza sahası içine ortaladı. Oosterwolde'nin uzaklaştırmak istediği top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.
27. dakikada sağdan son çizgiye inen Fred, ceza sahası yayı üzerindeki Levent Mercan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
36. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Serginho, penaltı noktasına hareketlenen Barış Kalaycı'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.
45+1. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde yükselen Lichnovsky kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya koşan Serginho yakın mesafeden topu filelere yolladı: 2-0.
Fatih Karagümrük ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.
(İKİNCİ YARI)
Detaylar birazdan...
Öte yandan ligde puan cetveli şöyle: