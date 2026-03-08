Kanarya'nın hata lüksü yok! Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırlayacak

SAMSUNSPOR'UN LİG PERFORMANSI Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor ise ligde son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Kırmızı-beyazlı ekip, 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgiyle 32 puan topladı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo mücadelede forma giyemeyecek. Marco Asensio'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Ağır gribal enfeksiyon geçiren İtalyan teknik adamın da Samsunspor maçında kulübede olması bekleniyor.

SAMSUNSPOR'DA SON DURUM Samsunspor'da sakatlıkları süren Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç ve Afonso Sousa'nın durumları ise maç saatinde belli olacak.