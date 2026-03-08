CANLI YAYIN

Kanarya'nın hata lüksü yok! Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırlayacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Ligde namağlup yoluna devam eden ve 54 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet arıyor. 32 puanlı Samsunspor ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Oosterwolde, Brown, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Kerem, Asensio, Cherif

Samsunspor:

FENERBAHÇE MORAL ARIYOR, SAMSUNSPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE

Ligde son iki maçında puan kaybeden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-0 yenerek moral buldu. Sarı-lacivertliler 24 haftada 15 galibiyet ve 9 beraberlikle 54 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor. 53 gol atıp kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, ligde namağlup tek takım konumunda.

SAMSUNSPOR'UN LİG PERFORMANSI

Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Samsunspor ise ligde son 10 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Kırmızı-beyazlı ekip, 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgiyle 32 puan topladı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo mücadelede forma giyemeyecek. Marco Asensio'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Ağır gribal enfeksiyon geçiren İtalyan teknik adamın da Samsunspor maçında kulübede olması bekleniyor.

SAMSUNSPOR'DA SON DURUM

Samsunspor'da sakatlıkları süren Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç ve Afonso Sousa'nın durumları ise maç saatinde belli olacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 65. RANDEVU

İki ekip ligde daha önce 65 kez karşılaştı. Bu maçların 35'ini Fenerbahçe, 12'sini Samsunspor kazandı, 18 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler 110 gol atarken Samsunspor 60 golle karşılık verdi. İki takım arasındaki son 4 lig maçı ise beraberlikle tamamlandı.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti. Devre arasında Adana'da oynanan Turkcell Süper Kupa dörtlü final yarı finalinde ise Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

