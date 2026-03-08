Kanarya'nın hata lüksü yok! Fenerbahçe evinde Samsunspor'u ağırlayacak
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Ligde namağlup yoluna devam eden ve 54 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde galibiyet arıyor. 32 puanlı Samsunspor ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak.
İŞTE 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Oosterwolde, Brown, Levent, Kante, Guendouzi, Musaba, Kerem, Asensio, Cherif
Samsunspor:
FENERBAHÇE MORAL ARIYOR, SAMSUNSPOR ÇIKIŞ PEŞİNDE
Ligde son iki maçında puan kaybeden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-0 yenerek moral buldu. Sarı-lacivertliler 24 haftada 15 galibiyet ve 9 beraberlikle 54 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor. 53 gol atıp kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, ligde namağlup tek takım konumunda.