Zirve yarışında kritik randevu! Fenerbahçe evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak
Trendyol Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Kazanması halinde Galatasaray’la puanları eşitleyecek Kanarya, 7 farklı galibiyette liderliğe yükselecek. Karşılaşma önce Fenerbahçe'nin ilk 11 kadrosu açıklandı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Ederson, Levent, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca
KASIMPAŞA:
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.
Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, bu akşam kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek. Kanarya 7 farklı galibiyet halinde ise averajla liderliğe yükselecek.
Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.
6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.