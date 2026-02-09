Sadettin Saran'dan zirve mesajı: "13 maçımız var ve hepsi de final maçı"

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Maçtan memnunuz. 13 maçımız kaldı, 13'ü de final. Seçilmeden önce de söyledik, seçimi kazandıktan sonra da söyledik, en iyi takım, en iyi futbolcu, en iyi hoca bizde. Bunu hep söyledim. Transferi yaparken de hep dikkat ettiğimiz konu aile ortamı oluşturmaktı. Samandıra'daki ölü toprağını kaldıracağımızı, tekmeye kafayla giren bir takım kuracağımızı söyledik. Bugün takımımız karakterli bir takım, mücadeleci bir takım, aile ortamı var. Transferi hep beraber yaptık. Ben de dahil oldum, hocamız da dahil oldu, arkadaşlarımız da dahil oldu. Bunu yaparken de tekmeye kafa uzatacak bir takım oluşturduğumuza inanıyorum. Gidişattan memnunuz. 13 maçımız var ve hepsi de final maçı" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün bugün duyurduğu sermaye artırımıyla ilgili planlamaya ilişkin soruya Saran, " Onun açıklamasını yakında yaparız. Şu anda tamamen şampiyonluğa odaklıyız" diye konuştu.

Fotoğraf (İHA)

"BİZİM İŞİMİZ SAHA İÇİ"

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun bugün adliyede yaptığı açıklamalara da değinen Saran, "Ben geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili konuşuyorum, ne de bizim takımımızla ilgili olmayan konularla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz saha içi" şeklinde konuştu.

Son olarak Başkan Saran, bugün ilk kez Fenerbahçe forması giyen yeni transfer N'Golo Kante ile ilgili ise Fransız futbolcuyu iyi bulduğunu söyledi.