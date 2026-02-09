Fenerbahçe evinde galibiyet peşinde! Derbi öncesi kritik viraj
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı’nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 3’e indirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ayrıca gelecek hafta oynayacağı Trabzonspor derbisi öncesi moral kazanmak istiyor. İşte maç öncesi öne çıkan notlar…
Ligde namağlup tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlikle topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, M. Müldür, Kante (İsmail), Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca.
Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Tongya, Metehan, Koita