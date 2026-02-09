Fenerbahçe evinde galibiyet peşinde! Derbi öncesi kritik viraj

Devre arasında Al Ittihad'tan transfer edilen N'Golo Kante'nin ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçen Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif, henüz hazır olmadığı için kadroda yer alamayacak. Ayrıca, PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ve sarı kart cezası alan Edson Alvarez de sahada olamayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Ligde 22 puanla 11. sırada bulunan Gençlerbirliği, son haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Başkent temsilcisi, deplasman maçlarında başarılı olamadı ve bu sezon dış sahada yalnızca 5 puan topladı. Tek galibiyetini 18 Ekim 2025'te Beşiktaş karşısında aldı.

FENERBAHÇE REKABETTE ÜSTÜN

İki ekip arasında oynanan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet alırken, Gençlerbirliği 16 kez kazandı ve 31 maç berabere bitti. Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 40 lig maçında yalnızca 4 kez mağlup oldu. Kadıköy'deki 47 lig maçında ise Fenerbahçe 31 galibiyet elde etti.

Lig tarihindeki en farklı skorlar Fenerbahçe adına 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012 sezonunda 6-1 olarak kaydedildi. Gençlerbirliği ise 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de 4-1'lik sonuçlarla rakibini mağlup etti.

