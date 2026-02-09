CANLI YAYIN

Fenerbahçe evinde galibiyet peşinde! Derbi öncesi kritik viraj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe evinde galibiyet peşinde! Derbi öncesi kritik viraj

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadı’nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray ile puan farkını yeniden 3’e indirmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ayrıca gelecek hafta oynayacağı Trabzonspor derbisi öncesi moral kazanmak istiyor. İşte maç öncesi öne çıkan notlar…

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde namağlup tek takım olan Fenerbahçe, 13 galibiyet ve 7 beraberlikle topladığı 46 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, M. Müldür, Kante (İsmail), Guendouzi, Nene, Asensio, Musaba, Talisca.

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Oğulcan, Göktan, Tongya, Metehan, Koita

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçen Archie Brown ve Levent Mercan ile yeni transfer Sidiki Cherif, henüz hazır olmadığı için kadroda yer alamayacak. Ayrıca, PFDK tarafından 2 maç ceza verilen Milan Skriniar ve sarı kart cezası alan Edson Alvarez de sahada olamayacak.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sarı kart sınırında bulunuyor. Mücadelde sarı kart görmesi halinde 22. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Devre arasında Al Ittihad'tan transfer edilen N'Golo Kante'nin ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkması bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Ligde 22 puanla 11. sırada bulunan Gençlerbirliği, son haftada sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Başkent temsilcisi, deplasman maçlarında başarılı olamadı ve bu sezon dış sahada yalnızca 5 puan topladı. Tek galibiyetini 18 Ekim 2025'te Beşiktaş karşısında aldı.

FENERBAHÇE REKABETTE ÜSTÜN

İki ekip arasında oynanan 95 lig maçında Fenerbahçe 48 galibiyet alırken, Gençlerbirliği 16 kez kazandı ve 31 maç berabere bitti. Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 40 lig maçında yalnızca 4 kez mağlup oldu. Kadıköy'deki 47 lig maçında ise Fenerbahçe 31 galibiyet elde etti.

Lig tarihindeki en farklı skorlar Fenerbahçe adına 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012 sezonunda 6-1 olarak kaydedildi. Gençlerbirliği ise 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de 4-1'lik sonuçlarla rakibini mağlup etti.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

