Fenerbahçe’den resmi açıklama: Sidiki Cherif çubukluyu giydi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe’de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Sidiki Cherif’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya son olarak yeni transferi Sidiki Cherif'i resmen duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki santrafor Sidiki Cherif'i kadrosuna kattı. Fransız genç oyuncu satın alma opsiyonuyla 2025/2026 sezonunun sonuna kadar kiralandı.
Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Turgay Terzi yer aldı.
Sidiki Cherif'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, sarı lacivert forma altında sonsuz başarılar diliyoruz."