Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jhon Duran ile yollar ayrıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe, Jhon Duran ile yollarını ayırdı. Kolombiyalı golcünün yeni durağı ise Zenit olarak açıklandı.

Ara transfer dönemi hareketliliği süren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.

A Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde Jhon Duran'la yollar ayrıldı. Kolombiyalı forvet Rusya'nın Zenit takımıyla büyük oranda anlaşma sağladı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü Zenit, bir bölümünü ise Al-Nassr ödeyecek.

