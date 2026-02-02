Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jhon Duran ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Jhon Duran ile yollarını ayırdı. Kolombiyalı golcünün yeni durağı ise Zenit olarak açıklandı.