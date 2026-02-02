Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jhon Duran ile yollar ayrıldı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe, Jhon Duran ile yollarını ayırdı. Kolombiyalı golcünün yeni durağı ise Zenit olarak açıklandı.
Ara transfer dönemi hareketliliği süren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşandı.
A Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde Jhon Duran'la yollar ayrıldı. Kolombiyalı forvet Rusya'nın Zenit takımıyla büyük oranda anlaşma sağladı. Oyuncunun maaşının bir bölümünü Zenit, bir bölümünü ise Al-Nassr ödeyecek.