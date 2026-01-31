CANLI YAYIN

Fenerbahçe yeni yıldızına kavuştu! İşte transferin maliyeti

Ara transferde atağa kalkan Fenerbahçe, 9 numara takviyesi için Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı. 19 yaşındaki hücum oyuncusu, imza ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok takviyeleriyle kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, transferde yeniden atağa kalktı.

Yönetim; Atalanta forması giyen Ademola Lookman, Al-Ittihad'da oynayan N'Golo Kante ve Angers forması giyen Sidiki Cherif'i kadroya katmak için girişimlerini hızlandırdı. Fenerbahçe'nin, Sidiki Cherif transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI NETLEŞTİ

Sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Bu transfer kapsamında Fransız kulübüne 4 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Anlaşmada ayrıca 18 milyon euro satın alma opsiyonu ile performansa bağlı 3 milyon euro bonus maddesi bulunuyor.

YENİ TRANSFER İSTANBUL'DA

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız santrfor Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 19 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri ve Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı. Basın mensuplarına Fenerbahçe atkısıyla poz veren Cherif, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerin son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından genç oyuncu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'ta forma giyen Cherif, bu sezon 20 maçta 4 gol kaydetti.

