Fenerbahçe yeni yıldızına kavuştu! İşte transferin maliyeti

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok takviyeleriyle kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, transferde yeniden atağa kalktı.

Fotoğraf (AA)

Yönetim; Atalanta forması giyen Ademola Lookman, Al-Ittihad'da oynayan N'Golo Kante ve Angers forması giyen Sidiki Cherif'i kadroya katmak için girişimlerini hızlandırdı. Fenerbahçe'nin, Sidiki Cherif transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi.