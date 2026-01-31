Fenerbahçe yeni yıldızına kavuştu! İşte transferin maliyeti
Ara transferde atağa kalkan Fenerbahçe, 9 numara takviyesi için Sidiki Cherif ile anlaşma sağladı. 19 yaşındaki hücum oyuncusu, imza ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a geldi.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok takviyeleriyle kış transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, transferde yeniden atağa kalktı.
Yönetim; Atalanta forması giyen Ademola Lookman, Al-Ittihad'da oynayan N'Golo Kante ve Angers forması giyen Sidiki Cherif'i kadroya katmak için girişimlerini hızlandırdı. Fenerbahçe'nin, Sidiki Cherif transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladığı öğrenildi.
TRANSFERİN MALİ DETAYLARI NETLEŞTİ
Sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki hücum oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Bu transfer kapsamında Fransız kulübüne 4 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Anlaşmada ayrıca 18 milyon euro satın alma opsiyonu ile performansa bağlı 3 milyon euro bonus maddesi bulunuyor.