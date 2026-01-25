Fenerbahçe evinde kan kaybetti! Kanarya Göztepe ile berabere kaldı

24'üncü dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Yiğit Efe Demir'in hatalı pasında topu kazanan Efkan Bekiroğlu, rakip ceza sahasına geçtikten sonra pasını sağ taraftaki Arda Okan'a aktardı. Arda Okan'ın ortasında ceza sahasındaki Janderson, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Fotoğraf (AA)

İkinci yarıya gol arayarak başlayan ekip Göztepe oldu. İkinci devrenin ilk 10 dakikasında Göztepe, Olaitan'ın şutlarıyla gol aradı.

Fenerbahçe ise bu bölümde pozisyon üretemedi. 60'ıncı dakikada Asensio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu kaleci Lis çeldi. Seken topla buluşan Musaba ortasını kale önündeki Fred'e yaptı.