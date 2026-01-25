CANLI YAYIN

Fenerbahçe evinde kan kaybetti! Kanarya Göztepe ile berabere kaldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Fenerbahçe evinde kan kaybetti! Kanarya Göztepe ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde İzmir temsilcisi Göztepe’yi konuk etti. Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene ve Janderson’un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşadı. İşte maçta yaşananlar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yle kozlarını paylaştı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Fenerbahçe, 16'ncı dakikada öne geçti. Sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Musaba'nın yerden arka direğe çevirdiği topu Nene, yakın mesafeden ağlarla buluşturdu: 1-0.

24'üncü dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Yiğit Efe Demir'in hatalı pasında topu kazanan Efkan Bekiroğlu, rakip ceza sahasına geçtikten sonra pasını sağ taraftaki Arda Okan'a aktardı. Arda Okan'ın ortasında ceza sahasındaki Janderson, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İkinci yarıya gol arayarak başlayan ekip Göztepe oldu. İkinci devrenin ilk 10 dakikasında Göztepe, Olaitan'ın şutlarıyla gol aradı.

Fenerbahçe ise bu bölümde pozisyon üretemedi. 60'ıncı dakikada Asensio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu kaleci Lis çeldi. Seken topla buluşan Musaba ortasını kale önündeki Fred'e yaptı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Fred'in kafa vuruşunda top kaleci Lis'te kaldı. 90+3'üncü dakikada Oosterwolde'nin ceza sahasına ortasında Kerem'den seken topa Duran kafayla vurdu. Bu pozisyonda kaleci Lis topu kurtardı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

17. dakikada Musaba'nın sol taraftan yerden ortasında arka direkte Nene'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

18. dakikada Nene'nin pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Musaba'nın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarptıktan sonra kaleci Lis'ten de sekerek oyun alanına geri döndü.

24. dakikada Arda Okan'ın sağ taraftan ortasında altıpas önündeki Janderson, topu kaleci Ederson'un sağından filelere gönderdi. 1-1

27. dakikada Musaba'nın sol taraftan ortasında Nene'nin sağ çaprazdan gelişine yaptığı vole vuruşta kaleci Lis, sağ alt köşeye yönelen topu son anda çeldi.

36. dakikada Guendouzi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içerisinde kafalardan sekerek sağ çapraza yöneldi. Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıgitti.

45+5. dakikada Olaitan'ın sağ taraftan ortasında Arda'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

(İKİNCİ YARI)

49. dakikada Göztepe etkili geldi. Fenerbahçe orta sahasının kaybettiği meşin yuvarlağı kapan Olaitan, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Musaba, 2 rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun yerden ortasında Göztepe savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

60. dakikada Mert Müldür'ün pasında topu alan Asensio ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu, kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.

90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Asensio kale önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Öte yandan ligde puan cetveli şöyle:

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın