Fenerbahçe evinde kan kaybetti! Kanarya Göztepe ile berabere kaldı
Trendyol Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde İzmir temsilcisi Göztepe’yi konuk etti. Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetti. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene ve Janderson’un karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşadı. İşte maçta yaşananlar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yle kozlarını paylaştı.
Fenerbahçe, 16'ncı dakikada öne geçti. Sol tarafta topla buluştuktan sonra ceza sahasına giren Musaba'nın yerden arka direğe çevirdiği topu Nene, yakın mesafeden ağlarla buluşturdu: 1-0.
24'üncü dakikada Göztepe eşitliği yakaladı. Yiğit Efe Demir'in hatalı pasında topu kazanan Efkan Bekiroğlu, rakip ceza sahasına geçtikten sonra pasını sağ taraftaki Arda Okan'a aktardı. Arda Okan'ın ortasında ceza sahasındaki Janderson, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya gol arayarak başlayan ekip Göztepe oldu. İkinci devrenin ilk 10 dakikasında Göztepe, Olaitan'ın şutlarıyla gol aradı.
Fenerbahçe ise bu bölümde pozisyon üretemedi. 60'ıncı dakikada Asensio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından şutunu kaleci Lis çeldi. Seken topla buluşan Musaba ortasını kale önündeki Fred'e yaptı.