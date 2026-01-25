En-Nesyri iddialarına Juventus’tan açıklama: Transfer defteri kapandı

Fenerbahçe’nin golcüsü Youssef En-Nesyri için bir süredir temaslarda bulunan Juventus’tan net karar çıktı. İtalyan devi, Faslı futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmaktan vazgeçerek transfer görüşmelerini sonlandırdı.

Juventus'ta göreve başlayan eski İtalyan futbolcu Giorgio Chiellini, Youssef En-Nesyri transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

TRANSFER ASKIYA ALINDI

Sky Sports'a konuşan Chiellini, En-Nesyri transferinin gerçekleşmeyeceğini net bir dille ifade etti. İtalyan futbol adamı, "En-Nesyri, transferin formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Bu şartlar altında bizim için bu transfer dosyası kapanmıştır, çünkü oyuncuyu bonservisiyle almak istemiyoruz." sözlerini kullandı.