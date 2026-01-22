Kanarya evinde ilk kez kaybetti! Fenerbahçe Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi 'nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi takım ikinci yarıdan da golü bulamazken maç Fenerbahçe rakip takıma 1-0 mağlup oldu.

FOTOĞRAF: AA

İKİNCİ YARI

52. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rogers, kale sahası önündeki Sancho'ya pasını aktardı. Sancho'nun düzeltip vuruşunda son anda araya Skriniar girerek tehlikeyi önledi.

60. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Duran'ın pasında topla buluşan Fred, sağdan savunmanın arkasına sarkan Talisca'ya pasını attı. Brezilyalı futbolcunun karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunda kaleci Bizot gole izin vermedi.

63. dakikada Aston Villa gole yaklaştı. Paslaşılarak kullanılan korner atışında top son olarak ceza yayı önündeki Cash'te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

64. dakikada Fred'in kaptırdığı topu alan Rogers, ceza sahası önüne gelip yerden sert vurdu, Ederson uzanarak köşeye giden topu çelmeyi başardı.

67. dakikada Asensio'nun uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu düzeltip sert vurdu ancak kaleci Bizot ayaklarıyla gole izin vermedi.

71. dakikada Aston Villa savunmasına baskı yaparak topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vurdu, kaleci Bizot son anda topu kornere çeldi.

75. dakikada Mert Müldür'ün ortasında Jhon Duran, soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'na indirdi. Bu futbolcunun şutunda kaleci Bizot'tan dönen topu Kerem tamamlayarak filelere gönderdi ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

88. dakikada paslaşılarak kullanılan korner atışında Mert Müldür kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Jhon Duran'ın kafa vuruşunda top Bizot'ta kaldı.

Aston Villa karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

BU SEZON EVİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe, bu sezon sahasında çıktığı Avrupa maçlarında mağlubiyet yaşamamıştı. İç sahada bu sezonki ilk maçında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u 5-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-offunda ise Benfica'yla golsüz berabere kaldı.UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında sahasında şu ana kadar 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Taraftarının önünde Nice ve Stuttgart'ı yenen sarı-lacivertliler, Ferencvaros ile berabere kalmıştı. İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan sarı lacivertliler evinde ilk kez mağlubiyet aldı.