Fenerbahçe deplasmanda galibiyete uçtu! Zirve yarışında kritik avantaj

Fotoğraf (AA)

Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran üstlendi. VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Mehmet Kısal görev aldı. Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'nin gollerini 9 ve 78'inci dakikalarda Anderson Talisca ile 52'nci dakikada Anthony Musaba kaydetti. Alanyaspor'da fileleri 3'üncü dakikada Florent Hadergjonaj ve 26'ncı dakikada Gaius Makouta havalandırdı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 42'ye yükseltti. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.