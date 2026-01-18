Fenerbahçe deplasmanda galibiyete uçtu! Zirve yarışında kritik avantaj
Trendyol Süper Lig’in 18. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, iki kez geriye düştükleri mücadelede Brezilyalı golcüsü Talisca (2) ve yeni transferi Musaba’nın kaydettiği gollerle galip gelerek zirve yarışında Galatasaray ile puan farkını 1’e indirdi. İşte karşılaşmada yaşananlar…
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Alanya Oba Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Mehmet Türkmen düdük çaldı. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran üstlendi. VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Mehmet Kısal görev aldı. Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-2 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'nin gollerini 9 ve 78'inci dakikalarda Anderson Talisca ile 52'nci dakikada Anthony Musaba kaydetti. Alanyaspor'da fileleri 3'üncü dakikada Florent Hadergjonaj ve 26'ncı dakikada Gaius Makouta havalandırdı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 42'ye yükseltti. Alanyaspor ise 21 puanda kaldı.
İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR (İLK YARI)
3. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Hwang orta sahadah topu, sağ kanattan koşu yapan Hadergjonaj'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışında kaleyi çaprazdan gören noktada şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
9. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla ilerleyen Musaba'nın, ceza sahasına ortasnda Ümit Akdağ'a çarparak yön değiştiren topu Talisca, kafayla filelere gönderdi: 1-1.
23. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rakip alanda Kerem Aktürkoğlu, faul sonrası topu ceza sahasına ortaladı. İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu Alanyaspor defansı uzaklaştırdı.
27. dakikada Alanyaspor bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kornerinde ceza sahasında topa iyi yükselen Makouta, takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.
45+1. dakikada Akdeniz ekibinin sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ortasında topa Duarte gelişine sert vurdu. Meşin yuvarlak direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
(İKİNCİ YARI)
52'nci dakikada Fenerbahçe yeniden maça beraberliği getirdi. Ceza sahası sol çaprazda bulunan Mert Müldür topu kafayla sağ tarafta bulunan Talisca'ya çevirdi. Talisca'nın yaptığı vuruşu çıkaran kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen topuda Musaba iyi takiple sağ çaprazdan yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.
68'inci dakikada sol kanattan Fenerbahçe'nin gerçekleşen atağında Duran'ın ceza sahası içerisinden ortaladığı topa gelişine vuran Talisca'nın şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.
71'inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında Makouta'nın pasında topla buluşan Efecan Karaca topu ortaladı. Topu kontrol eden Duarte'nin şutunu Ederson kontrol etti.
78'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Merkezde Fred kazandığı topu Asensio ile buluşturdu. Asensio'nun yerden gönderdiği pasta Talisca'nın vuruşu fileleri havalandırdı: 2-3.
Mücadele Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı
