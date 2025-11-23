Kanarya zorlu deplasmanda! Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig’in 13. haftasında saat 20.00’de deplasmanda Çaykur Rizespor’la karşılaşacak. Sarı lacivertliler milli ara dönüşü bu karşılaşmayı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Kanarya'da Semedo, kritik karşılaşmada cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında Fenerbahçe, saat 20.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Fofana, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolau, Buljubasic, Rak-Sakyi, Laçi, Emrecan, Sowe
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Asensio, Oğuz, J.Duran
Sarı-lacivertliler ligde 8 galibiyet ve 4 beraberlikle aldığı 28 puanla 2. sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan topladı ve averajla 10. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, Rizespor'u da mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.
LİGDE 47. RANDEVU
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 31 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 105 gol atarken, Rizespor 43 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, Rize'de 5-0, Kadıköy'de 3-2'lik skorlarla galip geldi.
KARADENİZ EKİBİNE KARŞI SON 12 MAÇI KAZANDI
Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 11'i lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 12 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Bu süreçte oynanan maçlarda hücum yönü öne çıkan Fenerbahçe 39 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'yi son olarak 30 Eylül 2018'de sahasında 3-0 mağlup etti.
SON YILLARDA RİZE'DE FARKLI KAZANIYOR
Fenerbahçe'nin rekabette büyük üstünlük sağladığı Rizespor'a karşı son yıllarda deplasmanda gollü galibiyetler elde etti. Son 10 yılda (küme düştüğü sezon dışında) ligde 7 galibiyetle döndüğü deplasmanda 1 kez 6-0, 2 kez 5-1, 1 kez de 5-0'lık skorlar kayıtlara geçti.
SARI-LACİVERTLİLER LİGDE MAĞLUP OLMADI
Fenerbahçe, ligde 12 haftada 28 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Kanarya, lig tarihinde 12 haftalık süreçte yenilgi almadığı son sezon 2005 yılıydı. Söz konusu sezona 2 beraberlikle başlarken, sonrasında üst üste 12 maçta 3 puan aldı. Sarı-lacivertliler, en iyi sezon başlangıcını yaşadığı 2023-2024 sezonunda ilk 10 haftada puan kaybı yaşamazken, 12 maçta ise 31 puan toplamıştı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son 4 maçında hanesine 3 puan yazdırdı.
DEPLASMAN KARNESİ
Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 6 karşılaşmaya çıktı. 4'ünü Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 11 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.
Fenerbahçe, deplasmanda en son Beşiktaş'ı mağlup etti.
NELSON SEMEDO CEZALI, OOSTERWOLDE SINIRDA
Kayserispor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nelson Semedo, mücadelede forma giyemeyecek. Bu müsabaka öncesi sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Oosterwolde, kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.
İLHAN PALUT, FENERBAHÇE'YE 12. KEZ RAKİP
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 11 kez karşılaştı. Palut, teknik adamlık kariyerinde Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor takımlarıyla sarı-lacivertlilere rakip oldu. Tamamı Süper Lig'de oynanan müsabakalarda Palut'un çalıştırdığı takımlar 2 galibiyet alırken, 8 kez de mağlubiyet yaşadı. 1 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
ÇAĞDAŞ ALTAY DÜDÜK ÇALACAK
Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.
