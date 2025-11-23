Kanarya zorlu deplasmanda! Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri

Sarı-lacivertliler ligde 8 galibiyet ve 4 beraberlikle aldığı 28 puanla 2. sırada bulunuyor. Mavi-yeşilliler ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan topladı ve averajla 10. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Fenerbahçe, Rizespor'u da mağlup ederek zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

LİGDE 47. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 31 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-mavili ekip ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 105 gol atarken, Rizespor 43 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, Rize'de 5-0, Kadıköy'de 3-2'lik skorlarla galip geldi.