Fenerbahçe’de hedef Sörloth! Devre arasının ilk bombası patlıyor

Fenerbahçe yönetimi yeni forvet için Tederco'ya söz verdi (AA)

KİRALAMA TEKLİF EDİLECEK

Atletico Madrid'de düzenli forma şanslı bulamadığı icin mutsuz olan Norveçli golcü, İspanyol ekibinden ayrılmak istiyor. Fenerbahce de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor.

La Liga ekibinin Sörloth için 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği İspanyol medyasında yer alırken, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi. Sarı lacivertliler, eğer Alexander Sörloth transferini gerçekleştirirse Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'yle yolları ayıracak.