Fenerbahçe'de hedef Sörloth! Devre arasının ilk bombası patlıyor
Fenerbahçe, Kayserispor’u 4-2 mağlup ederek zirve yarışında lider Galatasaray’la farkı 1 puana indirdi ancak hücum hattındaki verimsizlik teknik heyeti düşündürüyor. Jhon Duran’ın henüz form tutamaması ve En-Nesyri’nin beklenen katkıyı verememesi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco, forvet hattına takviye talep etti. Hedefteki isim ise Atletico Madrid’de süre bulamadığı için mutsuz olan Alexander Sörloth.
Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-2 yenerek lider Galatasaray'la aradaki puan farkını 1'e düşürse de hücum hattında sıkıntılar yaşıyor.
EN NESYRI YERİNE SÖRLOTH
Jhon Duran'ın henüz hazır olamaması, Youssef En- Nesyri'nin de bir türlü istenilen performansı sergileyememesi teknik direktör Domenico Tedesco'yu farklı arayışlara itiyor.
İtalyan çalıştırıcıyla görüşme yapan yönetim, devre arasında bu bölgeyi güçlendireceklerinin sözünü verdi. Yönetimin kadroya katmak istediği ismin ise; Alexander Sörloth olduğu öğrenildi.
KİRALAMA TEKLİF EDİLECEK
Atletico Madrid'de düzenli forma şanslı bulamadığı icin mutsuz olan Norveçli golcü, İspanyol ekibinden ayrılmak istiyor. Fenerbahce de bu durumu fırsata çevirmeyi planlıyor.
La Liga ekibinin Sörloth için 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği İspanyol medyasında yer alırken, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi. Sarı lacivertliler, eğer Alexander Sörloth transferini gerçekleştirirse Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'yle yolları ayıracak.
17 MAÇTA 2 GOL
Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla La Liga'da 11, Şampiyonlar Ligi'nde 3 ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 3 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 789 dakika sahada kalan Norveçli yıldız, 2 kez gol sevinci yaşadı.
