Kanarya Avrupa'da galibiyet peşinde! İşte Fenerbahçe'nin Zagreb karşısındaki muhtemel 11'i
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında TSİ 22.00’de deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk olacak. Maçı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Jerome Brisard yönetecek. İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i...
UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımla oynanacak lig formatında Fenerbahçe, ilk maçında TSİ 22.00'de Dinamo Zagreb'e konuk olacak.
Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Feyenoord'u saf dışı bırakırken, play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya 0-0 ve 1-0'lık skorlar sonucu elendi. Hırvat ekibi ise Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım elde etti.
İŞTE MUHTEMEL 11'İMİZ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri
DİNAMO ZAGREB İLE 3. RANDEVU
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibine deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, sahasında ise golsüz berabere kaldı.
AVRUPA KUPALARINDA 291. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 291. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet elde ederken, 62 maçta beraberlik, 114 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde de 412 gol gördü.
KUPA 2'DE 149. MÜCADELE
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 149. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 148 müsabakada 64 galibiyet, 38 beraberlik ve 46 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 208 gole imza atan Fenerbahçe, filelerinde 187 gole engel olamadı.
TALISCA CEZALI
Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Zagreb'de forma giyemeyecek. Talisca, sarı-lacivertlilerin Benfica ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında kırmızı kart görmesi sebebiyle cezalı duruma düşmüştü.
ZAGREB, HIRVATİSTAN LİGİ'NDE LİDER
Mavi-beyazlılar, 2 Ağustos'ta başlayan Hırvatistan Ligi'nde 7 karşılaşmaya çıktı. Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan Zagreb ekibi, 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu süreçte 15 kez gol sevinci yaşayan Dinamo Zagreb, kalesinde 4 gol gördü.
MIHA ZAJC KADRODA YER ALIYOR
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Dinamo Zagreb'e transfer olan Miha Zajc, Hırvat ekibinin kadrosunda bulunuyor. Ağustos ayında sarı-lacivertlilerle sözleşmesini fesheden Zajc, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşmeye imza attı. Zajc, Zagreb'de bu sezon 2 karşılaşmada forma giydi.
JEROME BRISARD DÜDÜK ÇALACAK
Dinamo Zagreb ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard düdük çalacak. Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ile Erwan Finjean yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Fransız Bastien Dechepy oturacak. Dechepy'e, AVAR'da ise Nicolas Rainville eşlik edecek.
UEFA KADROSU
Fenerbahçe'de UEFA kadrosunda bulunan futbolcular şöyle:
"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Edson Alvarez, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun."
