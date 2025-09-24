Kanarya Avrupa’da galibiyet peşinde! İşte Fenerbahçe’nin Zagreb karşısındaki muhtemel 11’i

Fenerbahçe bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk sınavını kazanmak istiyor (DHA)

İŞTE MUHTEMEL 11'İMİZ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

DİNAMO ZAGREB İLE 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı rakibine deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup olan sarı-lacivertliler, sahasında ise golsüz berabere kaldı.



AVRUPA KUPALARINDA 291. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 291. kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 114 galibiyet elde ederken, 62 maçta beraberlik, 114 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde de 412 gol gördü.