CANLI | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında TSİ 22.00’de deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk oluyor. Maçı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Jerome Brisard yönetiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımla oynanacak lig formatında Fenerbahçe, ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk oluyor.
İŞTE İLK 11'İMİZ
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde Archie Brown, İsmail, Fred, Asensio, Szymanski, Nene, En Nesyri.
İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)
16. dakikada Dinamo Zagreb etkili geldi. Lisica, hücum yönünün sağında Brown'dan kaptığı topu yay üzerinde bulunan Zajc'a aktardı. Zajc'ın gelişine şutunda, top üstten auta gitti.
21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Szymanski'nin çıkarken kaptırdığı topla sağdan gelişen atakta altı pasın önünde oluşan karambolde Çağlar'dan seken top, Beljo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun tek dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 1-0
24. dakikada Nene'nin pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.
25. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağdan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Skriniar'ın sektirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Yay üzerinde Szymanski, önünde kalan topu gelişine vuruşla filelere gönderdi: 1-1
