24 Eylül 2025, Çarşamba
Haberler Fenerbahçe Haberleri CANLI | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

CANLI | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2025 09:23 Güncelleme: 24.09.2025 23:31
ABONE OL
CANLI | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk maçında TSİ 22.00’de deplasmanda Dinamo Zagreb’e konuk oluyor. Maçı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Jerome Brisard yönetiyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takımla oynanacak lig formatında Fenerbahçe, ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk oluyor.

İŞTE İLK 11'İMİZ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde Archie Brown, İsmail, Fred, Asensio, Szymanski, Nene, En Nesyri.

CANLI | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

İŞTE MAÇTA YAŞANANLAR (İLK YARI)

16. dakikada Dinamo Zagreb etkili geldi. Lisica, hücum yönünün sağında Brown'dan kaptığı topu yay üzerinde bulunan Zajc'a aktardı. Zajc'ın gelişine şutunda, top üstten auta gitti.

CANLI | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

21. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Szymanski'nin çıkarken kaptırdığı topla sağdan gelişen atakta altı pasın önünde oluşan karambolde Çağlar'dan seken top, Beljo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun tek dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 1-0

CANLI | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

24. dakikada Nene'nin pasında Szymanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.

25. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sağdan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Skriniar'ın sektirdiği topu savunma uzaklaştıramadı. Yay üzerinde Szymanski, önünde kalan topu gelişine vuruşla filelere gönderdi: 1-1

CANLI | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe CANLI | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe CANLI | Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör