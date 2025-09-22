Fenerbahçe’de Ali Koç dönemi resmen sona erdi: 7 yılda tek kupa başarısı! İşte Koç’un karnesi

ALİ KOÇ'UN 7 YILLIK SERÜVENİ

Ali Koç, 2018 yılında yapılan olağan genel kurulda 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım'ın karşısına aday olarak çıkmış, oyların %77'sine denk gelen 16 bin 92 oy alarak kulüp tarihine 33. başkan olarak geçmişti. Ancak 7 yıllık görev süresi boyunca hem sportif başarılar hem de yönetim kararları sık sık eleştirilere neden oldu.

Ali Koç, başkanlığı boyunca 12 farklı teknik direktörle çalıştı. Başkanlığa geldikten sadece 15 gün sonra Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Koç, ilk tercih olarak Hollandalı Phillip Cocu'yu göreve getirdi. Ancak Cocu sadece 3 ay görevde kaldı. Sonrasında göreve gelen 11 farklı teknik adamdan yalnızca Jorge Jesus kupa kazanma başarısı gösterdi. İşte Koç döneminde görev yapan teknik direktörler:

Phillip Cocu: 15 maç (3G, 5B, 7M)

Erwin Koeman: 9 maç (3G, 3B, 3M)

Ersun Yanal: 56 maç (27G, 15B, 14M)

Zeki Murat Göle: 6 maç (2G, 2B, 2M)

Tahir Karapınar: 9 maç (4G, 1B, 4M)

Erol Bulut: 34 maç (21G, 5B, 8M)

Emre Belözoğlu: 10 maç (7G, 2B, 1M)

Vitor Pereira: 25 maç (11G, 7B, 7M)

Jorge Jesus: 53 maç (36G, 10B, 7M)

İsmail Kartal: 79 maç (56G, 12B, 11M)

Jose Mourinho: 62 maç (37G, 14B, 11M)

Domenico Tedesco: 3 maç (1G, 2B)