Fenerbahçe’de Ali Koç dönemi resmen sona erdi: 7 yılda tek kupa başarısı! İşte Koç’un karnesi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 22.09.2025 01:48 Güncelleme: 22.09.2025 02:07
2018’de Aziz Yıldırım’dan görevi devralan Ali Koç, 7 yıllık Fenerbahçe başkanlığının ardından koltuğunu Sadettin Saran’a bıraktı. Göreve geldiğinde büyük bir heyecan yaratan Koç, futbolda geçen 7 yılda yalnızca 1 kupa kazanabildi. Bu süreçte 12 teknik direktörle çalışan Fenerbahçe, dünyaca ünlü Jose Mourinho’ya rağmen şampiyonluk özlemine son veremedi. Kadıköy’deki derbi yenilmezlik serisi Koç döneminde sona ererken, Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkılması da dönemin en çok konuşulan olaylarından biri oldu. İşte Ali Koç’un 7 yıllık başkanlık karnesi…

Fenerbahçe Spor Kulübü, gerçekleştirilen Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile yeni başkanını belirledi.

YENİ BAŞKAN SARAN OLDU

Toplamda 24 bin 800 üyenin oy kullandığı kurulda, 50 sandıkta yapılan sayım sonucunda Sadettin Saran, Ali Koç'u geride bırakarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu.

ALİ KOÇ'UN 7 YILLIK SERÜVENİ

Ali Koç, 2018 yılında yapılan olağan genel kurulda 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım'ın karşısına aday olarak çıkmış, oyların %77'sine denk gelen 16 bin 92 oy alarak kulüp tarihine 33. başkan olarak geçmişti. Ancak 7 yıllık görev süresi boyunca hem sportif başarılar hem de yönetim kararları sık sık eleştirilere neden oldu.

Ali Koç, başkanlığı boyunca 12 farklı teknik direktörle çalıştı. Başkanlığa geldikten sadece 15 gün sonra Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Koç, ilk tercih olarak Hollandalı Phillip Cocu'yu göreve getirdi. Ancak Cocu sadece 3 ay görevde kaldı. Sonrasında göreve gelen 11 farklı teknik adamdan yalnızca Jorge Jesus kupa kazanma başarısı gösterdi. İşte Koç döneminde görev yapan teknik direktörler:

Phillip Cocu: 15 maç (3G, 5B, 7M)

Erwin Koeman: 9 maç (3G, 3B, 3M)

Ersun Yanal: 56 maç (27G, 15B, 14M)

Zeki Murat Göle: 6 maç (2G, 2B, 2M)

Tahir Karapınar: 9 maç (4G, 1B, 4M)

Erol Bulut: 34 maç (21G, 5B, 8M)

Emre Belözoğlu: 10 maç (7G, 2B, 1M)

Vitor Pereira: 25 maç (11G, 7B, 7M)

Jorge Jesus: 53 maç (36G, 10B, 7M)

İsmail Kartal: 79 maç (56G, 12B, 11M)

Jose Mourinho: 62 maç (37G, 14B, 11M)

Domenico Tedesco: 3 maç (1G, 2B)

KADIKÖY'ÜN BÜYÜSÜ BOZULDU

Ali Koç'un başkanlık döneminde Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbi yenilmezlik serilerini kaybetti. 2020 yılında Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında alınan iç saha yenilgileri taraftarların tepkisini çekmiş bu başarısızlığın faturası Ali Koç'a kesilmişti.

ALİ KOÇ'UN DERBİ KARNESİ

Galatasaray: 6 galibiyet, 6 beraberlik, 1 hükmen mağlubiyet (19 gol yedi, 11 gol attı)

Beşiktaş: 14 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyet (21 gol attı, 23 gol yedi)

Trabzonspor: 17 maçta 7 galibiyet, 7 mağlubiyet, 3 beraberlik (28 gol attı, 27 gol yedi)

SEZONLARA GÖRE LİG PERFORMANSI

2018-2019 sezonunda Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığına başladığı ilk sezon olmasına rağmen ligi 6. sırada tamamladı.

2019-2020 sezonunda ise takım 7. sırada ligi tamamladı ve 53 puan topladı.

2020-2021 sezonunda önemli bir yükseliş yaşandı ve Fenerbahçe ligi 3. sırada 82 puanla bitirdi.

2021-2022 sezonunda takım 2. sırada yer aldı ve 73 puan elde etti.

2022-2023 sezonunda da başarı devam etti; Fenerbahçe ligi 2. sırada 80 puanla tamamladı.

2023-2024 sezonunda ise takım 2. sırada 99 puan topladı.

Son olarak, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe yine 2. sırada yer aldı ve 84 puan kazandı.

TEK KUPA: JORGE JESUS İLE TÜRKİYE KUPASI

Ali Koç döneminin tek kupası 2022-2023 sezonunda geldi. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bu başarı Jorge Jesus'un liderliğinde kazanıldı.

SÜPER KUPA KRİZİ

2024 yılında Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline, Ali Koç'un talimatıyla Fenerbahçe A takımı çıkmadı. Erteleme ve yabancı hakem talebi TFF tarafından reddedilince, sarı-lacivertliler U19 takımıyla maça başladı. 2. dakikada Galatasaray'ın golü sonrası Fenerbahçe sahadan çekildi.

THE SPECİAL ONE FAYDA ETMEDİ

Fenerbahçe, son olarak Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getirdi. Bu büyük yankı uyandıran gelişme, taraftarların sezon sonunda şampiyonluk hedefine yaklaşacağı beklentisini artırdı. Ancak sarı-lacivertliler, Mourinho yönetiminde çıktığı 7 derbiden yalnızca 2'sini kazanabildi ve Mourinho da mutlu sona ulaşamadı.

TARAFTAR BU BAŞARISIZLIĞA DUR DEDİ

Başarısız geçen sezonun ardından Fenerbahçe yönetimi Olağanüstü Genel Kurul kararı aldı. Yapılan seçimde Sadettin Saran, Ali Koç'tan görevi devralarak sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu. Böylece Ali Koç'un 7 yıllık dönemi resmen sona erdi.

