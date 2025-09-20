Fenerbahçe’de kongre heyecanı! Ali Koç ile Sadettin Saran karşı karşıya | Toplam borç açıklandı

20 Eylül 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2025 12:48
Fenerbahçe başkanını seçiyor. Sarı lacivertlilerde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenliyor. Başkan adayları Ali Koç ve Sadettin Saran, kürsüden milyonlarca taraftara seslenecek. Öte yandan Fenerbahçe’nin toplam borcu açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın ilk oturumu bugün gerçekleştiriliyor.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

Genel kurulda aidatını yatıran 49 bin 268 üye oy kullanabilecek.

Kongre, saat 10.30'da başladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip MosturoğluFenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu

OTURUMU ŞEKİP MOSTUROĞLU YÖNETİYOR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından genel kurul başladı. Genel kurulun ilk gününde başkanlık divanı seçimi gerçekleştirildi. Oturumu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun yönetmesine oy birliğiyle karar verildi.

Genel kurulda 1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de okunarak üyeler tarafından oylanacak.

FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli ekibin 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu belirtti. Borcun açıklanmasının ardından gündemin 6'ncı maddesine geçildi.

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul toplantısından görüntüFenerbahçe’de olağanüstü genel kurul toplantısından görüntü

MALİ YÖNDEN İBRA OYLARA SUNULACAK

Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile denetleme kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak.

Gün sonunda sandık kurullarının başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak.

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul toplantısından görüntüFenerbahçe’de olağanüstü genel kurul toplantısından görüntü

BAŞKAN, PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

İki gün sürecek genel kurulda başkanlık seçimi için oy verme işlemi, 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 50 sandıkta gerçekleştirilecek.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

Ali Koç - Sadettin SaranAli Koç - Sadettin Saran

İKİ ADAY VAR

Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.

Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.

Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul toplantısından görüntüFenerbahçe’de olağanüstü genel kurul toplantısından görüntü

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

Seçimli olağanüstü genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesi bekleniyor.

Kongrede 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te ise 27 bin 489 kişi oy kullanmıştı.

Yarın başlayacak kongrede, 2024 yılındaki rekor katılımın geçileceği tahmin ediliyor.

