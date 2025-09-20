Fenerbahçe’de kongre heyecanı! Ali Koç ile Sadettin Saran karşı karşıya | Toplam borç açıklandı

Ali Koç - Sadettin Saran

İKİ ADAY VAR



Fenerbahçe Kulübünün başkanlığı için kongrede için iki aday yarışacak.



Mevcut başkan Ali Koç, 4. kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.



Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübünün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.